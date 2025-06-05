https://ria.ru/20250605/pchely-2021085347.html

В Омской области собака умерла от укусов пчел

В Омской области собака умерла от укусов пчел - РИА Новости, 05.06.2025

В Омской области собака умерла от укусов пчел

После нападения пчел в омском СНТ "Деревообработчик" пострадала женщина и погиб ротвейлер, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:34:00+03:00

2025-06-05T13:34:00+03:00

2025-06-05T13:34:00+03:00

происшествия

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. После нападения пчел в омском СНТ "Деревообработчик" пострадала женщина и погиб ротвейлер, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. Заявление в полицию о нападении пчел написали 58-летняя хозяйка собаки и 47-летняя женщина - члены садоводческого некоммерческого товарищества "Деревообработчик". Полицейские выяснили, что 52-летний сосед женщин держал на территории своего участка 7 ульев, шесть из которых на тот момент он вывез в лес, а один остался на месте. "В конце мая ему на телефон позвонили соседи и сообщили, что их собаку покусал рой пчел. Приехав на дачу, мужчина обнаружил ротвейлера, привязанного к смежному забору. Он напоил животное водой и вместе со знакомым соседей повез в ветеринарную клинику, однако по пути следования собака скончалась в машине. При осмотре домашнего животного ветеринар визуально не смог установить причину смерти", – сообщили в пресс-службе. Оставшийся улей с участка мужчина убрал. При этом в соцсетях появился анонимный пост, в котором утверждается, что годовалый ротвейлер по кличке Рада умерла от анафилактического шока из-за укусов пчел, что владелец соседнего участка не убрал ульи, а полиция якобы бездействует. Полицейские продолжают проверку происшествия, отметили в УМВД.

https://ria.ru/20240529/pchely-1949162375.html

https://ria.ru/20240610/pchela-1951930764.html

омская область

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происшествия, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)