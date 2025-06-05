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Депутата сейма Латвии выгнали с заседания из-за защиты русского языка
Депутата сейма Латвии выгнали с заседания из-за защиты русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Депутата сейма Латвии выгнали с заседания из-за защиты русского языка
Сейм Латвии удалил из зала заседаний депутата Алексея Росликова, выступившего против притеснения русскоязычных, сообщил портал LSM.lv. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сейм Латвии удалил из зала заседаний депутата Алексея Росликова, выступившего против притеснения русскоязычных, сообщил портал LSM.lv. "Нас больше, и русский язык — наш язык!" — сказал Росликов по-русски в конце своей речи.Парламент рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов выступил против включения этого вопроса в повестку дня и против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии. В частности, он задался вопросом, дойдет ли до того, что русскоязычные жители республики не смогут называть своих детей русскими именами.После этого спикер парламента объявила голосование об удалении Росликова с заседания. В вину ему поставили неэтичное поведение, использование русского языка и проявление неуважения к сейму и депутатам. За проголосовали 63 депутата из 100.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. Государственный язык в стране один — латышский, русский имеет статус иностранного.
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в мире, латвия
Депутата сейма Латвии выгнали с заседания из-за защиты русского языка
Сейм Латвии выгнал депутата Росликова с заседания из-за русского языка
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сейм Латвии удалил из зала заседаний депутата Алексея Росликова, выступившего против притеснения русскоязычных, сообщил портал LSM.lv.
"Нас больше, и русский язык — наш язык!" — сказал Росликов по-русски в конце своей речи.
Парламент рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов выступил против включения этого вопроса в повестку дня и против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии
. В частности, он задался вопросом, дойдет ли до того, что русскоязычные жители республики не смогут называть своих детей русскими именами.
После этого спикер парламента объявила голосование об удалении Росликова с заседания. В вину ему поставили неэтичное поведение, использование русского языка и проявление неуважения к сейму и депутатам. За проголосовали 63 депутата из 100.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. Государственный язык в стране один — латышский, русский имеет статус иностранного.