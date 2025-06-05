https://ria.ru/20250605/park-2021058256.html

"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов

"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов - РИА Новости, 05.06.2025

"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов

Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех". РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:06:00+03:00

2025-06-05T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех". Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал "Коммерсанту", что в случае возможности покупки зарубежных самолетов, государство должно жестко урегулировать соотношение российских и западных самолетов. "Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома - 100% российских судов в парках авиакомпаний. Поступательно надо стремиться к этому показателю. Понятно, что на переходном этапе доля иностранных судов может быть большой, но она должна уменьшаться по мере выбытия зарубежных самолетов из эксплуатации", - рассказали в "Ростехе". Там добавили, что сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на российский рынок, "выглядит фантастическим и не слишком патриотичным". "Жизнь уже доказала, что этот путь очень ненадежный. Boeing и Airbus свой выбор сделали, а в русской культуре предателям верить не принято", - отметили в компании. Сейчас в Россию не поставляется ни Boeing, ни Airbus, ни другие марки иностранных воздушных судов. Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и "Суперджет-100", поставки которых ожидаются со следующего года – это "будущее российской гражданской авиации". Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%. Это означает, что иностранные суда будут выбывать, а их место должны занимать российские лайнеры.

https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html

https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин, ростех, airbus, аэрофлот, мс-21