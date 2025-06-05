Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/park-2021058256.html
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов - РИА Новости, 05.06.2025
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов
Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:06:00+03:00
2025-06-05T12:06:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
ростех
airbus
аэрофлот
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех". Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал "Коммерсанту", что в случае возможности покупки зарубежных самолетов, государство должно жестко урегулировать соотношение российских и западных самолетов. "Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома - 100% российских судов в парках авиакомпаний. Поступательно надо стремиться к этому показателю. Понятно, что на переходном этапе доля иностранных судов может быть большой, но она должна уменьшаться по мере выбытия зарубежных самолетов из эксплуатации", - рассказали в "Ростехе". Там добавили, что сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на российский рынок, "выглядит фантастическим и не слишком патриотичным". "Жизнь уже доказала, что этот путь очень ненадежный. Boeing и Airbus свой выбор сделали, а в русской культуре предателям верить не принято", - отметили в компании. Сейчас в Россию не поставляется ни Boeing, ни Airbus, ни другие марки иностранных воздушных судов. Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и "Суперджет-100", поставки которых ожидаются со следующего года – это "будущее российской гражданской авиации". Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%. Это означает, что иностранные суда будут выбывать, а их место должны занимать российские лайнеры.
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, владимир путин, ростех, airbus, аэрофлот, мс-21
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Ростех, Airbus, Аэрофлот, МС-21
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к отечественному парку самолетов

"Ростех": авиакомпании должны стремиться к полностью российскому парку самолетов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех".
Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал "Коммерсанту", что в случае возможности покупки зарубежных самолетов, государство должно жестко урегулировать соотношение российских и западных самолетов.
Полет полностью импортозамещенного SJ-100 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля, 05:46
"Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома - 100% российских судов в парках авиакомпаний. Поступательно надо стремиться к этому показателю. Понятно, что на переходном этапе доля иностранных судов может быть большой, но она должна уменьшаться по мере выбытия зарубежных самолетов из эксплуатации", - рассказали в "Ростехе".
Там добавили, что сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на российский рынок, "выглядит фантастическим и не слишком патриотичным".
"Жизнь уже доказала, что этот путь очень ненадежный. Boeing и Airbus свой выбор сделали, а в русской культуре предателям верить не принято", - отметили в компании.
Сейчас в Россию не поставляется ни Boeing, ни Airbus, ни другие марки иностранных воздушных судов. Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и "Суперджет-100", поставки которых ожидаются со следующего года – это "будущее российской гражданской авиации".
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%. Это означает, что иностранные суда будут выбывать, а их место должны занимать российские лайнеры.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
18 апреля, 17:07
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинРостехAirbusАэрофлотМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала