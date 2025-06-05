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В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским - РИА Новости, 05.06.2025
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Религия
 
12:53 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/papa-2021072465.html
В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским
В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:53:00+03:00
2025-06-05T12:53:00+03:00
религия
россия
ватикан
владимир путин
дмитрий песков
папа римский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью "для того, чтобы поздравить папу с избранием". Разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся в среду вечером. "Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в... урегулирование (конфликта на Украине - ред.). До сих пор контактов Путина с Папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему был проведет телефонный разговор со Львом XIV. В разговоре Путина со Львом XIV президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, выразив надежду, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине ввиду линии киевских властей на ликвидацию УПЦ, а понтифик в свою очередь высказался за продолжение диалога с РПЦ. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, а Папа Римский в ходе беседы поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления в связи с началом понтификата и заявил об общих христианских ценностях.
https://ria.ru/20250605/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250604/putin-2020983277.html
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россия, ватикан, владимир путин, дмитрий песков, папа римский, русская православная церковь, римско-католическая церковь
Религия, Россия, Ватикан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Папа Римский, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь
В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским

Песков: Путин воспользовался случаем поздравить папу Льва XIV с избранием

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью "для того, чтобы поздравить папу с избранием".
Разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся в среду вечером.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
08:33
"Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в... урегулирование (конфликта на Украине - ред.). До сих пор контактов Путина с Папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему был проведет телефонный разговор со Львом XIV.
В разговоре Путина со Львом XIV президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, выразив надежду, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине ввиду линии киевских властей на ликвидацию УПЦ, а понтифик в свою очередь высказался за продолжение диалога с РПЦ.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, а Папа Римский в ходе беседы поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления в связи с началом понтификата и заявил об общих христианских ценностях.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине
Вчера, 23:40
 
РелигияРоссияВатиканВладимир ПутинДмитрий ПесковПапа РимскийРусская православная церковьРимско-католическая церковь
 
 
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