https://ria.ru/20250605/papa-2021072465.html

В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским

В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским - РИА Новости, 05.06.2025

В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:53:00+03:00

2025-06-05T12:53:00+03:00

2025-06-05T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью "для того, чтобы поздравить папу с избранием". Разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся в среду вечером. "Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в... урегулирование (конфликта на Украине - ред.). До сих пор контактов Путина с Папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему был проведет телефонный разговор со Львом XIV. В разговоре Путина со Львом XIV президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, выразив надежду, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине ввиду линии киевских властей на ликвидацию УПЦ, а понтифик в свою очередь высказался за продолжение диалога с РПЦ. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, а Папа Римский в ходе беседы поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления в связи с началом понтификата и заявил об общих христианских ценностях.

https://ria.ru/20250605/papa_rimskiy-2015918610.html

https://ria.ru/20250604/putin-2020983277.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ватикан, владимир путин, дмитрий песков, папа римский, русская православная церковь, римско-католическая церковь