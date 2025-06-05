В Кремле назвали причины телефонного разговора Путина с новым папой римским
Песков: Путин воспользовался случаем поздравить папу Льва XIV с избранием
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью "для того, чтобы поздравить папу с избранием".
Разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся в среду вечером.
"Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в... урегулирование (конфликта на Украине - ред.). До сих пор контактов Путина с Папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему был проведет телефонный разговор со Львом XIV.
В разговоре Путина со Львом XIV президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, выразив надежду, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине ввиду линии киевских властей на ликвидацию УПЦ, а понтифик в свою очередь высказался за продолжение диалога с РПЦ.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, а Папа Римский в ходе беседы поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления в связи с началом понтификата и заявил об общих христианских ценностях.