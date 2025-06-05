https://ria.ru/20250605/ozhirenie-2021006045.html

Большинство хозяев пухлых собак не считает их вес проблемой, показал опрос

Большинство хозяев пухлых собак не считает их вес проблемой, показал опрос - РИА Новости, 05.06.2025

Большинство хозяев пухлых собак не считает их вес проблемой, показал опрос

Порядка 26% владельцев кошек или собак в России признают, что у их питомца есть избыточный вес или ожирение, но большинство из них не считает это серьезной... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:26:00+03:00

2025-06-05T06:26:00+03:00

2025-06-05T11:31:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 26% владельцев кошек или собак в России признают, что у их питомца есть избыточный вес или ожирение, но большинство из них не считает это серьезной проблемой, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и НКО "Национальная ветеринарная палата", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняло участие порядка 1,8 тысячи россиян-владельцев кошек и/или собак. "Каждый четвертый (26%) владелец кошки или собаки в России признает, что у его питомца есть избыточный вес или ожирение. При этом большинство не воспринимают эту проблему как серьезную: 81% владельцев не включают ожирение в топ наиболее опасных проблем со здоровьем домашних животных. Наиболее тревожными состояниями они считают проблемы с пищеварением (32%), заболевания сердечно-сосудистой системы (32%) и мочевыводящих путей (25%)", - говорится в исследовании. Среди опрошенных, которые считают, что у животного есть ожирение, две трети (68%) оценивают его состояние как хорошее или отличное. При этом четыре из десяти владельцев полагают, что хорошего питомца "должно быть много" (37%). Кроме того, владельцы кошек и собак переоценивают способность питомцев самостоятельно регулировать питание. Особенно эта позиция распространена среди владельцев кошек: около половины из них (48%) считают, что их питомцы сами знают меру в еде. Эксперты называют тревожной тенденцией, что животные с лишним весом вызывают у людей умиление и симпатию. "Более половины тех, у кого есть домашние животные (58%), считают пухлых кошек и собак умилительными. Соцсети также влияют на этот стереотип: "милые" образы упитанных питомцев быстро становятся вирусными и любимыми у пользователей. Владельцы, склонные к стереотипным представлениям о пухлых животных, чаще угощают своих питомцев лакомствами. Примерно каждый пятый, кто считает питомцев с лишним весом милыми, дают им лакомства три раза в день и чаще", - сообщили аналитики. Перекармливание животных часто становится формой выражения заботы и эмоциональной привязанности, отмечают эксперты. Особенно это характерно для тех, кто признался, что испытывает чувство одиночества: каждый третий (33%) одинокий владелец угощает питомца лакомствами дважды в день и чаще, тогда как среди тех, кто не ощущает одиночества, таких - только 22%. "Стереотипное восприятие полноты у питомцев как милой черты - опасная ошибка. Это приводит к перееданию, нарушению пищевых привычек и, в конечном итоге, к серьезным заболеваниям - от нарушений работы сердца до эндокринных заболеваний. Ожирение у животных - это не безобидная особенность внешности, а фактор, существенно повышающий риски для их здоровья и значительно сокращающий продолжительность жизни. Важно следить за уровнем физической активности, а также выбирать рацион, который соответствует потребностям питомца", - сказала ветеринарный врач Екатерина Нигова, слова которой привели в сообщении.

https://ria.ru/20241204/koshki-1987229800.html

https://ria.ru/20241026/kotiki-1980209017.html

https://ria.ru/20250502/zhivotnye-2014721662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия