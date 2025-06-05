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Как отец Кристины Орбакайте стал нищим, доживая на маленькую пенсию - РИА Новости, 05.06.2025
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19:09 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/otets-2021138088.html
Как отец Кристины Орбакайте стал нищим, доживая на маленькую пенсию
Как отец Кристины Орбакайте стал нищим, доживая на маленькую пенсию - РИА Новости, 05.06.2025
Как отец Кристины Орбакайте стал нищим, доживая на маленькую пенсию
Миколас Орбакас, отец звезды эстрады Кристины Орбакайте и первый муж Аллы Пугачевой, доживает свой век в скромном домике на берегу Балтики, едва сводя концы с... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:09:00+03:00
2025-06-05T19:09:00+03:00
шоубиз
литва
москва
балтийское море
кристина орбакайте
алла пугачева
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Миколас Орбакас, отец звезды эстрады Кристины Орбакайте и первый муж Аллы Пугачевой, доживает свой век в скромном домике на берегу Балтики, едва сводя концы с концами. Несмотря на помощь дочери, его пенсия в 20 тысяч рублей и подработки в роли Деда Мороза не спасают от финансовых трудностей. Как бывший цирковой артист, когда-то блиставший на сцене, оказался на грани нищеты?Пугачева женила на себе МиколасаЗнакомство Аллы с литовским циркачом произошло в рамках работы в цирковой труппе. Молодая Пугачева, только что окончившая музыкальное училище, пришла на прослушивание в качестве аккомпаниатора. Однако ее яркая внешность и харизматичный характер быстро привлекли внимание многих мужчин, среди которых оказался и Орбакас.Литовский артист был настолько застенчив, что Алла Борисовна сама предложила ему сделать шаг к свадьбе. В итоге они организовали роскошное торжество, на которое пригласили около ста гостей, что в те времена считалось довольно значимым событием.В их браке родилась дочь Кристина, которая стала радостью для обоих родителей. Однако со временем постоянные гастроли и работа обоих супругов стали причиной их разобщенности. Из-за частых поездок они виделись крайне редко, что в конечном итоге привело к ухудшению их отношений.Пока Алла Борисовна оставалась дома с ребенком, Миколас часто проводил время в компаниях друзей и любил посидеть в ресторанах. Такие выходы нередко приводили к ссорам. Он обещал изменить свое поведение, но, судя по всему, терпение Аллы Борисовны было не безграничным. К тому моменту она уже активно блистала на сцене и работала в "Москонцерте".У Миколаса также был насыщенный гастрольный график, из-за чего они все реже виделись. В итоге развод стал вполне закономерным решением. Интересно, что они расстались без лишних конфликтов, поделили двухкомнатную квартиру и разъехались.Жизнь после разводаКазалось бы, после развода их пути должны были окончательно разойтись. Однако это не так. Со временем Алла Борисовна сама позвонила своему бывшему мужу и предложила ему навещать Кристину. В результате он стал регулярно проводить время с дочерью, забирая ее из детского сада и отвозя в музыкальную школу. Их общение с Кристиной никогда не прекращалось.Интересно, что он также продолжает общаться с Аллой Борисовной. Она часто подшучивает над ним, но в целом у них нормальные отношения. Алла также знакома с его второй женой.Настоящую любовь Миколас нашел во втором браке. Его роман с Мариной начался на работе. Они познакомились во время подготовки к новогодним праздникам, где он исполнял роль Деда Мороза, а она – Снегурочки. Их отношения развивались постепенно. Более 35 лет назад они связали себя узами брака. Вскоре у них родился сын Фабиан.Марина - полная противоположность Аллы Пугачевой. Она мягкая, спокойная и сдержанная. Пока муж гастролировал, она с радостью занималась воспитанием сына. Позже они начали работать вместе в Московской детской областной филармонии.Хоть Миколас не очень известен широкой аудитории, он – отец знаменитой Кристины Орбакайте. Как сообщают, отцовство является его настоящей гордостью, особенно сейчас, когда его отношения с дочерью становятся все ближе и доверительнее.Кристина часто навещает своего отца и знакома со своим младшим братом. У брата и сестры много общего. Они похожи внешне и обладают той самой, истинно прибалтийской сдержанностью и рассудительностью.Доход в 20 тысяч рублейСейчас Миколасу уже 75 лет. Он и его жена Марина давно на пенсии, живут вместе в Вильнюсе и иногда приезжают в Москву. Хотя пенсия у них небольшая — всего 20 тысяч рублей.Миколас не имеет возможности выехать из Литвы, чтобы встретиться с бывшей женой или поздравить ее с днем рождения, как он делал это почти всю свою жизнь. Общение с дочерью и внуками теперь происходит преимущественно через видеосвязь. Интересно, что сын Фабиан тоже проживает в Москве, но родители могут видеть его лишь онлайн.Тем не менее, Миколас и Марина не теряют оптимизма. Они надеются вскоре снова обнять близких и, возможно, даже потанцевать на дне рождения Примадонны, как только появится такая возможность.Пенсия на берегу Балтийского моряСегодня бывший супруг Аллы Борисовны откровенно признает, что в молодые годы совершил множество ошибок. Однако с годами обиды улеглись, и между ним и Пугачевой установились дружеские отношения. Они обмениваются поздравлениями по праздникам и иногда навещают друг друга. На данный момент 75-летний артист сейчас редко появляется на публике. Он давно ушел со сцены и большую часть времени проводит в небольшом доме в Литве, на своей родине.Интересно, что литовское гражданство он получил только в зрелом возрасте. От родителей ему достался скромный коттедж на берегу Балтийского моря, куда он с супругой Мариной приезжает в начале весны."Зачем нам в Москве оставаться? Мы с женой уже на пенсии", — делился Миколас.На что же живет отец Кристины Орбакайте? Пенсия, как сообщают, у него небольшая — около 20 тысяч рублей, которую он получает в России, плюс тысяча за инвалидность. Цены в Литве примерно такие же как в России, а продукты недорогие. Как он сам говорит, "как-то перебиваемся".Расходы у них небольшие. В Литве, по рассказам, он в основном занимается уходом за домом и садом. Не забывает о нем и его знаменитая дочь."Дочь, конечно, помогает. Когда мы приезжаем к Кристине в гости, она всегда с подарками", — рассказывал артист.Что касается сына артиста, Фабиана, то, как говорят, он не пошел по стопам родителей. Пока не связал себя браком и не подарил им внуков, но всему свое время.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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литва, москва, балтийское море, кристина орбакайте, алла пугачева
Шоубиз, Литва, Москва, Балтийское море, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Как отец Кристины Орбакайте стал нищим, доживая на маленькую пенсию

© Фото : соцсети Кристины ОрбакайтеМиколас Орбакас и Кристине Орбакайте
Миколас Орбакас и Кристине Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : соцсети Кристины Орбакайте
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Миколас Орбакас, отец звезды эстрады Кристины Орбакайте и первый муж Аллы Пугачевой, доживает свой век в скромном домике на берегу Балтики, едва сводя концы с концами. Несмотря на помощь дочери, его пенсия в 20 тысяч рублей и подработки в роли Деда Мороза не спасают от финансовых трудностей. Как бывший цирковой артист, когда-то блиставший на сцене, оказался на грани нищеты?

Пугачева женила на себе Миколаса

Знакомство Аллы с литовским циркачом произошло в рамках работы в цирковой труппе. Молодая Пугачева, только что окончившая музыкальное училище, пришла на прослушивание в качестве аккомпаниатора. Однако ее яркая внешность и харизматичный характер быстро привлекли внимание многих мужчин, среди которых оказался и Орбакас.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Обручальные кольца на церемонии бракосочетания
Литовский артист был настолько застенчив, что Алла Борисовна сама предложила ему сделать шаг к свадьбе. В итоге они организовали роскошное торжество, на которое пригласили около ста гостей, что в те времена считалось довольно значимым событием.
В их браке родилась дочь Кристина, которая стала радостью для обоих родителей. Однако со временем постоянные гастроли и работа обоих супругов стали причиной их разобщенности. Из-за частых поездок они виделись крайне редко, что в конечном итоге привело к ухудшению их отношений.
© Фото : соцсети Кристины ОрбакайтеМиколас Орбакас и Алла Пугачева
Миколас Орбакас и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : соцсети Кристины Орбакайте
Миколас Орбакас и Алла Пугачева
Пока Алла Борисовна оставалась дома с ребенком, Миколас часто проводил время в компаниях друзей и любил посидеть в ресторанах. Такие выходы нередко приводили к ссорам. Он обещал изменить свое поведение, но, судя по всему, терпение Аллы Борисовны было не безграничным. К тому моменту она уже активно блистала на сцене и работала в "Москонцерте".
У Миколаса также был насыщенный гастрольный график, из-за чего они все реже виделись. В итоге развод стал вполне закономерным решением. Интересно, что они расстались без лишних конфликтов, поделили двухкомнатную квартиру и разъехались.

Жизнь после развода

Казалось бы, после развода их пути должны были окончательно разойтись. Однако это не так. Со временем Алла Борисовна сама позвонила своему бывшему мужу и предложила ему навещать Кристину. В результате он стал регулярно проводить время с дочерью, забирая ее из детского сада и отвозя в музыкальную школу. Их общение с Кристиной никогда не прекращалось.
Интересно, что он также продолжает общаться с Аллой Борисовной. Она часто подшучивает над ним, но в целом у них нормальные отношения. Алла также знакома с его второй женой.
© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанкХоровод вокруг снеговика
Хоровод вокруг снеговика - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Яков Берлинер
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Хоровод вокруг снеговика
Настоящую любовь Миколас нашел во втором браке. Его роман с Мариной начался на работе. Они познакомились во время подготовки к новогодним праздникам, где он исполнял роль Деда Мороза, а она – Снегурочки. Их отношения развивались постепенно. Более 35 лет назад они связали себя узами брака. Вскоре у них родился сын Фабиан.
Марина - полная противоположность Аллы Пугачевой. Она мягкая, спокойная и сдержанная. Пока муж гастролировал, она с радостью занималась воспитанием сына. Позже они начали работать вместе в Московской детской областной филармонии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте перед началом церемонии награждения лауреатов ежегодной премии Олега Янковского "Творческое открытие" в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Москве
Певица Кристина Орбакайте перед началом церемонии награждения лауреатов ежегодной премии Олега Янковского Творческое открытие в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Кристина Орбакайте перед началом церемонии награждения лауреатов ежегодной премии Олега Янковского "Творческое открытие" в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Москве
Хоть Миколас не очень известен широкой аудитории, он – отец знаменитой Кристины Орбакайте. Как сообщают, отцовство является его настоящей гордостью, особенно сейчас, когда его отношения с дочерью становятся все ближе и доверительнее.
Кристина часто навещает своего отца и знакома со своим младшим братом. У брата и сестры много общего. Они похожи внешне и обладают той самой, истинно прибалтийской сдержанностью и рассудительностью.

Доход в 20 тысяч рублей

Сейчас Миколасу уже 75 лет. Он и его жена Марина давно на пенсии, живут вместе в Вильнюсе и иногда приезжают в Москву. Хотя пенсия у них небольшая — всего 20 тысяч рублей.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина с полученной пенсией на почтамте
Мужчина с полученной пенсией на почтамте - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина с полученной пенсией на почтамте
Миколас не имеет возможности выехать из Литвы, чтобы встретиться с бывшей женой или поздравить ее с днем рождения, как он делал это почти всю свою жизнь. Общение с дочерью и внуками теперь происходит преимущественно через видеосвязь. Интересно, что сын Фабиан тоже проживает в Москве, но родители могут видеть его лишь онлайн.
Тем не менее, Миколас и Марина не теряют оптимизма. Они надеются вскоре снова обнять близких и, возможно, даже потанцевать на дне рождения Примадонны, как только появится такая возможность.

Пенсия на берегу Балтийского моря

Сегодня бывший супруг Аллы Борисовны откровенно признает, что в молодые годы совершил множество ошибок. Однако с годами обиды улеглись, и между ним и Пугачевой установились дружеские отношения. Они обмениваются поздравлениями по праздникам и иногда навещают друг друга. На данный момент 75-летний артист сейчас редко появляется на публике. Он давно ушел со сцены и большую часть времени проводит в небольшом доме в Литве, на своей родине.
© РИА Новости / Надежда Кульбине | Перейти в медиабанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в медиабанк
Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Интересно, что литовское гражданство он получил только в зрелом возрасте. От родителей ему достался скромный коттедж на берегу Балтийского моря, куда он с супругой Мариной приезжает в начале весны.
"Зачем нам в Москве оставаться? Мы с женой уже на пенсии", — делился Миколас.
На что же живет отец Кристины Орбакайте? Пенсия, как сообщают, у него небольшая — около 20 тысяч рублей, которую он получает в России, плюс тысяча за инвалидность. Цены в Литве примерно такие же как в России, а продукты недорогие. Как он сам говорит, "как-то перебиваемся".
© Фото : соцсети Кристины ОрбакайтеКристина Орбакайте, Миколас Орбакас и Михаил Земцов
Кристина Орбакайте, Миколас Орбакас и Михаил Земцов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : соцсети Кристины Орбакайте
Кристина Орбакайте, Миколас Орбакас и Михаил Земцов
Расходы у них небольшие. В Литве, по рассказам, он в основном занимается уходом за домом и садом. Не забывает о нем и его знаменитая дочь.
"Дочь, конечно, помогает. Когда мы приезжаем к Кристине в гости, она всегда с подарками", — рассказывал артист.
Что касается сына артиста, Фабиана, то, как говорят, он не пошел по стопам родителей. Пока не связал себя браком и не подарил им внуков, но всему свое время.
 
ШоубизЛитваМоскваБалтийское мореКристина ОрбакайтеАлла Пугачева
 
 
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