https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html

ЕС рассчитывал нанести превентивный удар по России, заявил Орбан

ЕС рассчитывал нанести превентивный удар по России, заявил Орбан - РИА Новости, 05.06.2025

ЕС рассчитывал нанести превентивный удар по России, заявил Орбан

Лидеры ЕС считают конфликт на Украине своим "превентивным ударом" против России, но в реальности из-за провоенной пропаганды страдает европейская экономика,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:25:00+03:00

2025-06-05T14:25:00+03:00

2025-06-05T17:17:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС считают конфликт на Украине своим "превентивным ударом" против России, но в реальности из-за провоенной пропаганды страдает европейская экономика, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить. В их головах война на Украине и есть превентивный удар", - сказал Орбан, выступая на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии. Венгерский премьер подчеркнул, что, ссылаясь на конфликт на Украине, Брюссель попытался усилить централизацию своей власти и отобрать у стран-членов еще больше полномочий. "Эта провоенная политика приносит нам только плохое и ставит под угрозу наше будущее. Из-за этого энергия стала дороже, а вместе с ней и почти все, что нам нужно в повседневной жизни, и именно поэтому сегодня страдает европейская экономика", - отметил он, добавив, что "это не тот ЕС", куда вступала Венгрия. Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://ria.ru/20250603/orban-2020577789.html

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

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в мире, украина, россия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, нато