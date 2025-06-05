https://ria.ru/20250605/opasnost-2021192064.html
Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности
Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 05.06.2025
Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:39:00+03:00
2025-06-05T21:39:00+03:00
2025-06-05T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4454758df4cbc0fe484767c249ee2735.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России."Ракетная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении.Спасатели призвали население к бдительности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032513_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e8d5f04e09c6688dc04d2b2e9beb33a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности
МЧС: в Крыму объявили предупреждение о ракетной опасности