https://ria.ru/20250605/opasnost-2021192064.html

Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности

Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 05.06.2025

Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:39:00+03:00

2025-06-05T21:39:00+03:00

2025-06-05T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России."Ракетная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении.Спасатели призвали население к бдительности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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2025

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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)