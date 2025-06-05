https://ria.ru/20250605/opasnost-2021059652.html

В Брянской области объявили ракетную опасность

В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2025

В Брянской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории городского округа Клинцы Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:14:00+03:00

2025-06-05T12:14:00+03:00

2025-06-05T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

клинцы

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории городского округа Клинцы Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Внимание! На территории городского округа Клинцы! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.Богомаз также попросил жителей, находящихся на улице или в автотранспорте, направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

клинцы

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2025

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брянская область, клинцы, александр богомаз, безопасность