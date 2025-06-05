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В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину - РИА Новости, 05.06.2025
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20:38 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/oon-2021187691.html
В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину
В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину - РИА Новости, 05.06.2025
В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину
ООН отдает предпочтение переговорному процессу в любом конфликте, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя угрозу... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:38:00+03:00
2025-06-05T20:38:00+03:00
в мире
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стефан дюжаррик
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ООН, 5 июн – РИА Новости. ООН отдает предпочтение переговорному процессу в любом конфликте, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя угрозу санкционного давления США на стороны украинского кризиса. "Честно говоря, в любом конфликте решение для его завершения заключается в переговорах", – сказал Дюжаррик журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, считают ли в ООН санкции "хорошим способом" оказать давление на стороны конфликта для заключения соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил ранее что не исключает давления на обе стороны конфликта на Украине при отсутствии прогресса в урегулировании.
https://ria.ru/20250604/oon-2020981436.html
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в мире, сша, украина, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон
В мире, США, Украина, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН
В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину

Дюжаррик: ООН отдает предпочтение переговорам в любом конфликте, а не санкциям

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 5 июн – РИА Новости. ООН отдает предпочтение переговорному процессу в любом конфликте, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя угрозу санкционного давления США на стороны украинского кризиса.
"Честно говоря, в любом конфликте решение для его завершения заключается в переговорах", – сказал Дюжаррик журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, считают ли в ООН санкции "хорошим способом" оказать давление на стороны конфликта для заключения соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее что не исключает давления на обе стороны конфликта на Украине при отсутствии прогресса в урегулировании.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Россию избрали в один из ключевых органов ООН
4 июня, 23:21
 
В миреСШАУкраинаСтефан ДюжаррикДональд ТрампООН
 
 
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