https://ria.ru/20250605/oon-2021187691.html

В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину

В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину - РИА Новости, 05.06.2025

В ООН высказались о давлении США на Россию и Украину

ООН отдает предпочтение переговорному процессу в любом конфликте, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя угрозу... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T20:38:00+03:00

2025-06-05T20:38:00+03:00

2025-06-05T20:38:00+03:00

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ООН, 5 июн – РИА Новости. ООН отдает предпочтение переговорному процессу в любом конфликте, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя угрозу санкционного давления США на стороны украинского кризиса. "Честно говоря, в любом конфликте решение для его завершения заключается в переговорах", – сказал Дюжаррик журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, считают ли в ООН санкции "хорошим способом" оказать давление на стороны конфликта для заключения соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил ранее что не исключает давления на обе стороны конфликта на Украине при отсутствии прогресса в урегулировании.

https://ria.ru/20250604/oon-2020981436.html

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в мире, сша, украина, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон