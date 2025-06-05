https://ria.ru/20250605/oon-2020988185.html

Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе

Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе - РИА Новости, 05.06.2025

Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе

Члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции по Газе вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:45:00+03:00

2025-06-05T00:45:00+03:00

2025-06-05T00:45:00+03:00

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ООН, 5 июн – РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции по Газе вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в геополитические игры", заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя. В среду США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав. "К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса", – сказал Небензя в СБ ООН по мотивам голосования по соответствующему документу. Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто "продолжает играть в геополитические игры".

https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html

https://ria.ru/20250530/smi-2019902435.html

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Дарья Буймова

в мире, ближний восток, сша, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон