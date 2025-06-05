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Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе - РИА Новости, 05.06.2025
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00:45 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/oon-2020988185.html
Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе
Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе - РИА Новости, 05.06.2025
Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе
Члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции по Газе вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:45:00+03:00
2025-06-05T00:45:00+03:00
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ООН, 5 июн – РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции по Газе вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в геополитические игры", заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя. В среду США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав. "К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса", – сказал Небензя в СБ ООН по мотивам голосования по соответствующему документу. Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто "продолжает играть в геополитические игры".
https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html
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в мире, ближний восток, сша, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Ближний Восток, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе

Небензя: голосование в СБ ООН по Газе показало, кто кто хочет мира

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 5 июн – РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции по Газе вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в геополитические игры", заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.
В среду США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав.
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"К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса", – сказал Небензя в СБ ООН по мотивам голосования по соответствующему документу.
Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто "продолжает играть в геополитические игры".
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В миреБлижний ВостокСШАРоссияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
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