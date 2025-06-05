https://ria.ru/20250605/okean-2020997579.html

На горящем в Тихом океане судне находятся около трех тысяч автомобилей

На горящем в Тихом океане судне находятся около трех тысяч автомобилей - РИА Новости, 05.06.2025

На горящем в Тихом океане судне находятся около трех тысяч автомобилей

Судно Morning Midas, горящее в Тихом океане, перевозит около трех тысяч автомобилей, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:56:00+03:00

2025-06-05T03:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Судно Morning Midas, горящее в Тихом океане, перевозит около трех тысяч автомобилей, передает агентство Bloomberg."Судно, перевозившее около трех тысяч автомобилей в Мексику, было брошено посреди Тихого океана", — говорится в публикации. Среди прочего на борту находятся примерно 800 электромобилей, уточнили в управляющей судном международной компании Zodiac Maritime. Там добавили, что экипаж начал тушить пожар, но им не удалось взять его под контроль. По информации Bloomberg, Береговая охрана США эвакуировала 22 члена экипажа, их переправили на соседнее торговое судно.Причины возгорания не называются. По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, Morning Midas служит для перевозки автомобилей. Двадцать шестого мая оно вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Как сообщили в Береговой охране США, пожар на судне начался, когда оно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).

https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тихий океан, аляска