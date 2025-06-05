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Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД - РИА Новости, 05.06.2025
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10:27 05.06.2025 (обновлено: 12:27 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/obyski-2021038215.html
Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД
Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД - РИА Новости, 05.06.2025
Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД
Обыски в свердловской редакции URA.RU и задержание журналистов издания в Екатеринбурге могут быть связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:27:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
ura.ru
екатеринбург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыски в свердловской редакции URA.RU и задержание журналистов издания в Екатеринбурге могут быть связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и использованием ее при подготовке статей, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Покупка оперативной сводки ГУМВД и использование ее при подготовке статей", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать возможную причину обысков и задержаний.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего – передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html
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екатеринбург
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ura.ru, екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Ura.ru, Екатеринбург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД

Обыски в редакции URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД

© URA.RU/TelegramОбыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© URA.RU/Telegram
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыски в свердловской редакции URA.RU и задержание журналистов издания в Екатеринбурге могут быть связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и использованием ее при подготовке статей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Покупка оперативной сводки ГУМВД и использование ее при подготовке статей", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать возможную причину обысков и задержаний.
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Вчера, 12:43
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего – передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.
Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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Ura.ruЕкатеринбургПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайОбыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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