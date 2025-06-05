https://ria.ru/20250605/obyski-2021038215.html

Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД

Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД - РИА Новости, 05.06.2025

Обыски в URA.RU могут быть связаны с подозрением в покупке сводки МВД

Обыски в свердловской редакции URA.RU и задержание журналистов издания в Екатеринбурге могут быть связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:27:00+03:00

2025-06-05T10:27:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

ura.ru

екатеринбург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыски в свердловской редакции URA.RU и задержание журналистов издания в Екатеринбурге могут быть связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и использованием ее при подготовке статей, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Покупка оперативной сводки ГУМВД и использование ее при подготовке статей", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать возможную причину обысков и задержаний.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего – передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

екатеринбург

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ura.ru, екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге