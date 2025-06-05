https://ria.ru/20250605/obyski-2021017006.html
В уральской редакции URA.RU проходят обыски
В уральской редакции URA.RU проходят обыски - РИА Новости, 05.06.2025
В уральской редакции URA.RU проходят обыски
Обыски проходят в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:50:00+03:00
2025-06-05T08:50:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
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общество
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыски проходят в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства URA.RU", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что следственные действия могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией "Альянс врачей"*, которая была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html
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екатеринбург, пермский край, ura.ru, общество, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Екатеринбург, Пермский край, Ura.ru, Общество, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
В уральской редакции URA.RU проходят обыски
Обыски проходят в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге