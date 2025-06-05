https://ria.ru/20250605/obyski-2021017006.html

В уральской редакции URA.RU проходят обыски

В уральской редакции URA.RU проходят обыски - РИА Новости, 05.06.2025

В уральской редакции URA.RU проходят обыски

Обыски проходят в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:50:00+03:00

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2025-06-05T12:27:00+03:00

екатеринбург

пермский край

ura.ru

общество

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыски проходят в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства URA.RU", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что следственные действия могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией "Альянс врачей"*, которая была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

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