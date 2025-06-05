https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html

Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов

Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов - РИА Новости, 05.06.2025

Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов

Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов, сейчас коллектив восстанавливает рабочие процессы, следует из заявления издания. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:07:00+03:00

2025-06-05T21:07:00+03:00

2025-06-05T21:07:00+03:00

происшествия

россия

пермский край

екатеринбург

ura.ru

следственный комитет россии (ск рф)

союз журналистов россии

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов, сейчас коллектив восстанавливает рабочие процессы, следует из заявления издания. В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, перед началом обысков были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. "В редакции URA.RU закончился обыск. Он продолжался более пяти часов. Сейчас редакция восстанавливает прерванные рабочие процессы… Масштаб проведенной сегодня силовой акции в редакции нам до сих пор не понятен. Из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства — самого крупного нестоличного Интернет-СМИ России", - говорится в заявлении редакции. Уточняется, что редактор Денис Аллаяров в настоящее время находится на допросе в региональном управлении СК РФ. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. После допроса их отпустили. Само издание URA. RU сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/redaktor-2021077124.html

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