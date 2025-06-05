Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов
Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов, сотрудники работают
© URA.RU/TelegramОбыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
© URA.RU/Telegram
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов, сейчас коллектив восстанавливает рабочие процессы, следует из заявления издания.
В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, перед началом обысков были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу.
"В редакции URA.RU закончился обыск. Он продолжался более пяти часов. Сейчас редакция восстанавливает прерванные рабочие процессы… Масштаб проведенной сегодня силовой акции в редакции нам до сих пор не понятен. Из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства — самого крупного нестоличного Интернет-СМИ России", - говорится в заявлении редакции.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. После допроса их отпустили.
Само издание URA. RU сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.