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Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение - РИА Новости, 05.06.2025
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07:16 05.06.2025 (обновлено: 11:51 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/obvinenie-2021008973.html
Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение
Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение - РИА Новости, 05.06.2025
Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение
Прокурор начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:16:00+03:00
2025-06-05T11:51:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
восточная верфь
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Прокурор начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии "Восточная верфь", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.Ранее следователи сообщали об уголовном деле о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС, бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву. Региональная прокуратура в марте сообщала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Также фигурантам вменяется попытка хищения акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство. Суд приступил к рассмотрению дела в четверг."Начали предъявлять обвинение, следующее заседание назначено на 16 июня в 11.00 (04.00 мск)", - сказала ОленеваПо данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом. Также по делу о мошенничестве с деньгами студентов проходят три экс-сотрудника ВГУЭС.
https://ria.ru/20250318/vladivostok-2005635106.html
https://ria.ru/20250604/khischenie-2020910066.html
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происшествия, владивосток, приморский край, восточная верфь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Восточная верфь, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение

СК начал предъявлять обвинение фигурантам дела о хищениях на Восточной верфи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Прокурор начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии "Восточная верфь", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
Ранее следователи сообщали об уголовном деле о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС, бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву. Региональная прокуратура в марте сообщала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Также фигурантам вменяется попытка хищения акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство. Суд приступил к рассмотрению дела в четверг.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Во Владивостоке в суд передали дело о хищении у "Восточной верфи"
18 марта, 09:05
"Начали предъявлять обвинение, следующее заседание назначено на 16 июня в 11.00 (04.00 мск)", - сказала Оленева
По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом. Также по делу о мошенничестве с деньгами студентов проходят три экс-сотрудника ВГУЭС.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Главу фирмы, занимающейся ремонтом, обвинили в хищении у Минобороны
Вчера, 17:11
 
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