https://ria.ru/20250605/obvinenie-2021008973.html

Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение

Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение - РИА Новости, 05.06.2025

Фигурантам дела о хищении на "Восточной верфи" предъявят обвинение

Прокурор начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:16:00+03:00

2025-06-05T07:16:00+03:00

2025-06-05T11:51:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

восточная верфь

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Прокурор начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии "Восточная верфь", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.Ранее следователи сообщали об уголовном деле о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС, бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву. Региональная прокуратура в марте сообщала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Также фигурантам вменяется попытка хищения акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство. Суд приступил к рассмотрению дела в четверг."Начали предъявлять обвинение, следующее заседание назначено на 16 июня в 11.00 (04.00 мск)", - сказала ОленеваПо данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом. Также по делу о мошенничестве с деньгами студентов проходят три экс-сотрудника ВГУЭС.

https://ria.ru/20250318/vladivostok-2005635106.html

https://ria.ru/20250604/khischenie-2020910066.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, восточная верфь, следственный комитет россии (ск рф)