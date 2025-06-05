https://ria.ru/20250605/obstrel-2021116192.html

Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников

Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025

Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников

Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:33:00+03:00

2025-06-05T15:33:00+03:00

2025-06-05T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Враг продолжает свои подлые атаки. Вчера вечером в результате атаки 7 БПЛА повреждены пять частных домов в деревне Гирьи Беловского района. Один из домов полностью сгорел", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что погибших и пострадавших среди населения нет. "Обращаюсь к нашим жителям: находиться в приграничье всё ещё небезопасно! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в эти районы и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия