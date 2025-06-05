Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/obstrel-2021116192.html
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников
Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:33:00+03:00
2025-06-05T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Враг продолжает свои подлые атаки. Вчера вечером в результате атаки 7 БПЛА повреждены пять частных домов в деревне Гирьи Беловского района. Один из домов полностью сгорел", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что погибших и пострадавших среди населения нет. "Обращаюсь к нашим жителям: находиться в приграничье всё ещё небезопасно! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в эти районы и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Происшествия
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников

ВСУ с помощью семи БПЛА атаковали 5 частных домов в курском Беловском районе

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Враг продолжает свои подлые атаки. Вчера вечером в результате атаки 7 БПЛА повреждены пять частных домов в деревне Гирьи Беловского района. Один из домов полностью сгорел", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
Он уточнил, что погибших и пострадавших среди населения нет.
"Обращаюсь к нашим жителям: находиться в приграничье всё ещё небезопасно! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в эти районы и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала