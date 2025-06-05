https://ria.ru/20250605/obstrel-2021116192.html
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников
Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:33:00+03:00
2025-06-05T15:33:00+03:00
2025-06-05T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Семь украинских беспилотников атаковали пять частных домов в курском Беловском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Враг продолжает свои подлые атаки. Вчера вечером в результате атаки 7 БПЛА повреждены пять частных домов в деревне Гирьи Беловского района. Один из домов полностью сгорел", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что погибших и пострадавших среди населения нет. "Обращаюсь к нашим жителям: находиться в приграничье всё ещё небезопасно! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в эти районы и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Происшествия
Украинские войска обстреляли Курскую область с беспилотников
ВСУ с помощью семи БПЛА атаковали 5 частных домов в курском Беловском районе