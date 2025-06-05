Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области более 70 дронами за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 75 снарядов и зафиксированы атаки 79 беспилотниками, из них 46 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены 8 частных домовладениях и четырех транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и хутор Высокий подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе село Красный Октябрь атаковано беспилотником. В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам 11 дронов. В Волоконовском районе три населенных пункта атакованы 10 беспилотниками. Над Новооскольским округом и Красненским, Красногвардейским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 10 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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