https://ria.ru/20250605/obstrel-2021034455.html

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 05.06.2025

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:08:00+03:00

2025-06-05T10:08:00+03:00

2025-06-05T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 75 снарядов и зафиксированы атаки 79 беспилотниками, из них 46 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены 8 частных домовладениях и четырех транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и хутор Высокий подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе село Красный Октябрь атаковано беспилотником. В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам 11 дронов. В Волоконовском районе три населенных пункта атакованы 10 беспилотниками. Над Новооскольским округом и Красненским, Красногвардейским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 10 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 31 беспилотника, 25 из которых подавлены и сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

белгородский район

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгородский район, происшествия