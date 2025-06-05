https://ria.ru/20250605/obstrel-2021014877.html

При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 05.06.2025

При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя Дзержинска городского округа Горловка получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:34:00+03:00

2025-06-05T08:34:00+03:00

2025-06-05T08:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

дзержинск (донецкая область)

торецк

иван приходько

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Два мирных жителя Дзержинска городского округа Горловка получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

дзержинск (донецкая область)

торецк

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горловка, дзержинск (донецкая область), торецк, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия