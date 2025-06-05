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При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 05.06.2025
При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя Дзержинска городского округа Горловка получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:34:00+03:00
2025-06-05T08:34:00+03:00
2025-06-05T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
дзержинск (донецкая область)
торецк
иван приходько
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Два мирных жителя Дзержинска городского округа Горловка получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
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горловка, дзержинск (донецкая область), торецк, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Дзержинск (Донецкая область), Торецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя
Два жителя Дзержинска в ДНР ранены при атаке ВСУ