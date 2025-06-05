Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 05.06.2025 (обновлено: 12:04 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/obstrel-2021003965.html
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек - РИА Новости, 05.06.2025
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек
В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:38:00+03:00
2025-06-05T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В 23:10 мск в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек", — написал губернатор.По его словам, водонасосные станции подключили к аварийным источникам питания. Серьезные повреждения получили электросети в муниципальных округах:Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания, ситуация под контролем, добавил Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек

В Херсонской области из-за удара ВСУ без света остались более 120 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В 23:10 мск в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек", — написал губернатор.
По его словам, водонасосные станции подключили к аварийным источникам питания.
Серьезные повреждения получили электросети в муниципальных округах:
  • Генический;
  • Новотроицкий;
  • Ивановский;
  • Великолепетихский;
  • Горностаевский;
  • Верхнерогачинский;
  • Нижнесерогозский.
Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания, ситуация под контролем, добавил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала