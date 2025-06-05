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В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек

В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек - РИА Новости, 05.06.2025

В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек

В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:38:00+03:00

2025-06-05T05:38:00+03:00

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специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В 23:10 мск в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек", — написал губернатор.По его словам, водонасосные станции подключили к аварийным источникам питания. Серьезные повреждения получили электросети в муниципальных округах:Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания, ситуация под контролем, добавил Сальдо.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия