https://ria.ru/20250605/obstrel-2021003965.html
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек - РИА Новости, 05.06.2025
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек
В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:38:00+03:00
2025-06-05T05:38:00+03:00
2025-06-05T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В 23:10 мск в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек", — написал губернатор.По его словам, водонасосные станции подключили к аварийным источникам питания. Серьезные повреждения получили электросети в муниципальных округах:Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания, ситуация под контролем, добавил Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области без света и воды остались более 120 тысяч человек
В Херсонской области из-за удара ВСУ без света остались более 120 тысяч человек