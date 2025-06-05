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Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 05.06.2025 (обновлено: 12:50 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/obstrel-2020999853.html
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили - РИА Новости, 05.06.2025
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:39:00+03:00
2025-06-05T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: "Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице", — сказала собеседница агентства. Морозова добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ — осознанное нанесение ударов по гражданскому населению, неоднократно нарушавшее международные нормы и правила. При этом международные организации не обращают внимания на подобные преступления.
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волноваха
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Дарья Буймова
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волноваха, донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили

Омбудсмен Морозова: танкисты ВСУ расстреляли больницу в Волновахе, где их лечили

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенное здание Волновахской центральной районной больницы
Разрушенное здание Волновахской центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
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Разрушенное здание Волновахской центральной районной больницы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: "Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице", — сказала собеседница агентства.
Морозова добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ — осознанное нанесение ударов по гражданскому населению, неоднократно нарушавшее международные нормы и правила. При этом международные организации не обращают внимания на подобные преступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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