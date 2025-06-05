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Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили - РИА Новости, 05.06.2025
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:39:00+03:00
2025-06-05T04:39:00+03:00
2025-06-05T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: "Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице", — сказала собеседница агентства. Морозова добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ — осознанное нанесение ударов по гражданскому населению, неоднократно нарушавшее международные нормы и правила. При этом международные организации не обращают внимания на подобные преступления.
https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волноваха, донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
Омбудсмен Морозова: танкисты ВСУ расстреляли больницу в Волновахе, где их лечили