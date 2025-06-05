https://ria.ru/20250605/obstrel-2020999853.html

Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили

Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили - РИА Новости, 05.06.2025

Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили

Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:39:00+03:00

2025-06-05T04:39:00+03:00

2025-06-05T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

дарья морозова

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, в которой лечили их самих, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: "Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице", — сказала собеседница агентства. Морозова добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ — осознанное нанесение ударов по гражданскому населению, неоднократно нарушавшее международные нормы и правила. При этом международные организации не обращают внимания на подобные преступления.

https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волноваха, донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия