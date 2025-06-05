https://ria.ru/20250605/obse-2021164476.html

ОБСЕ проигнорировала данные о преступлениях ВСУ, заявил Лукашевич

ОБСЕ проигнорировала данные о преступлениях ВСУ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 05.06.2025

ОБСЕ проигнорировала данные о преступлениях ВСУ, заявил Лукашевич

Представители ОБСЕ проигнорировали представленные Москвой данные о преступлениях, совершённых украинскими военными на территории Курской области и других... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:57:00+03:00

2025-06-05T17:57:00+03:00

2025-06-05T17:57:00+03:00

россия

курская область

вена

александр лукашевич

владимир путин

валерий герасимов

обсе

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Представители ОБСЕ проигнорировали представленные Москвой данные о преступлениях, совершённых украинскими военными на территории Курской области и других приграничных регионов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Мы даём фактуру и просим прокомментировать эти преступления (представителей ОБСЕ - ред.). Тишина. Разговор в одну сторону", - сказал Лукашевич в ходе международного онлайн-телемоста "Освобождение Курской области". Дипломат добавил, что представительство РФ при ОБСЕ и делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями также приглашали представителей структур ОБСЕ поучаствовать в мероприятии, однако, по его словам, к обсуждению никто из них не подключился. Организатором телемоста выступила делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250605/miroshnik-2021126848.html

россия

курская область

вена

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россия, курская область, вена, александр лукашевич, владимир путин, валерий герасимов, обсе, вооруженные силы украины