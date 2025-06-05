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Министр обороны Литвы выступила с призывом к странам НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
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16:52 05.06.2025 (обновлено: 16:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/oborona-2021136979.html
Министр обороны Литвы выступила с призывом к странам НАТО
Министр обороны Литвы выступила с призывом к странам НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
Министр обороны Литвы выступила с призывом к странам НАТО
Литва и другие страны НАТО испортят свою репутацию, если не обеспечат крупные инвестиции в оборону, заявила министр обороны балтийской республики Довиле... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:52:00+03:00
2025-06-05T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Литва и другие страны НАТО испортят свою репутацию, если не обеспечат крупные инвестиции в оборону, заявила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене. Об этом пишет Sputnik. Она призвала инвестировать в оборонный потенциал сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже. "Нам действительно нужны крупные инвестиции в оборону, иначе мы испортим свою репутацию, а ведь речь идет не только о возможностях, но и о восприятии", — сказала министр. Шакалене добавила, что если нет сильной армии, нет систем вооружения, если нет того, что нужно для достижения целей НАТО в области военного потенциала, то все остальное также не нужно. В марте глава США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП. Глава Белого дома также предполагал, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250430/koalitsiya-2014383512.html
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в мире, литва, нато
В мире, Литва, НАТО
Министр обороны Литвы выступила с призывом к странам НАТО

Министр обороны Литвы Шакалене призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Литвы Довиле Шакалене
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Литва и другие страны НАТО испортят свою репутацию, если не обеспечат крупные инвестиции в оборону, заявила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене. Об этом пишет Sputnik.

Она призвала инвестировать в оборонный потенциал сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже.
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"Нам действительно нужны крупные инвестиции в оборону, иначе мы испортим свою репутацию, а ведь речь идет не только о возможностях, но и о восприятии", — сказала министр.

Шакалене добавила, что если нет сильной армии, нет систем вооружения, если нет того, что нужно для достижения целей НАТО в области военного потенциала, то все остальное также не нужно.

В марте глава США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП. Глава Белого дома также предполагал, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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