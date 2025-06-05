https://ria.ru/20250605/npo-2021165615.html
Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России
Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России - РИА Новости, 05.06.2025
Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России
Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую организацию Association for Slavic,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T18:00:00+03:00
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министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую организацию Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, германскую Radio Echo GmbH и австрийскую Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM), сообщается на сайте министерства. "230. № 719-р от 03.06.2025 12.05.2025 Association for Slavic, East European and Eurasian Studies ("Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований"), США;... № 720-р от 03.06.2025 12.05.2025 Radio Echo GmbH ("Радио Эхо") (ФРГ);... № 721-р от 03.06.2025 12.05.2025 Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM) (Ассоциация "Институт гуманитарных наук", ИГН, "Институт наук о человеке"), Австрия", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20250507/npo-2015442463.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, германия, в мире, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, США, Германия, В мире, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России
Минюст внес в список нежелательных в РФ НПО организации из США, ФРГ и Австрии