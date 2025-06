https://ria.ru/20250605/npo-2021165615.html

Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России

Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России - РИА Новости, 05.06.2025

Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России

Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую организацию Association for Slavic,... РИА Новости, 05.06.2025

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую организацию Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, германскую Radio Echo GmbH и австрийскую Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM), сообщается на сайте министерства. "230. № 719-р от 03.06.2025 12.05.2025 Association for Slavic, East European and Eurasian Studies ("Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований"), США;... № 720-р от 03.06.2025 12.05.2025 Radio Echo GmbH ("Радио Эхо") (ФРГ);... № 721-р от 03.06.2025 12.05.2025 Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM) (Ассоциация "Институт гуманитарных наук", ИГН, "Институт наук о человеке"), Австрия", - говорится в перечне.

