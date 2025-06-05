https://ria.ru/20250605/npo-2021015173.html

ГП признала организацию "Британский совет" нежелательной в России

ГП признала организацию "Британский совет" нежелательной в России - РИА Новости, 05.06.2025

ГП признала организацию "Британский совет" нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ, сообщает... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:36:00+03:00

2025-06-05T08:36:00+03:00

2025-06-05T08:37:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в РФ. Позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, она подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны", - говорится в сообщении. Как отмечают в Генпрокуратуре, прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. При этом активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в России ЛГБТ*-движение. Реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ. Целью НПО является также "избавление населения бывших советских республик от российской идентичности", указывает Генпрокуратура. В рамках созданного с другими нежелательными организациями консорциума British Council проводит программу так называемого "культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества". Считая ключевой задачей работу с молодым поколением, организация привлекает выпускников правительственной стипендиальной программы Chevening, организатором которой она же и является. Своей главной миссией участники видят создание "мировой сети агентов британского влияния", говорится в релизе.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250605/fsb-2021014628.html

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генеральная прокуратура рф, великобритания, россия, общество