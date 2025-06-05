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ИИ не заменит человека, уверена эксперт - РИА Новости, 05.06.2025
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07:31 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/neyroset-2021010295.html
ИИ не заменит человека, уверена эксперт
ИИ не заменит человека, уверена эксперт - РИА Новости, 05.06.2025
ИИ не заменит человека, уверена эксперт
Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, но он поможет избавиться от рутинных действий, освободить время для креативных задач. Таким образом, нейросеть РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:31:00+03:00
2025-06-05T07:31:00+03:00
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, но он поможет избавиться от рутинных действий, освободить время для креативных задач. Таким образом, нейросеть станет дополнительным инструментом для работы, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Мы в целом рассматриваем всегда искусственный интеллект, скорее как помощник и ассистент. Я больше придерживаюсь концепции того, что он позволит людям делать более качественно свою работу, забирать какие-то рутинные процессы, высвобождать время на что-то более креативное и ценное. И здесь, скорее, люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, станут риском для тех людей, которые вообще им пользоваться не умеют. То есть не искусственный интеллект заменит людей, а люди, которые умеют им хорошо пользоваться", - сказала Дорохова. Эксперт выделила несколько профессий, в которых часть задач перейдет на ИИ. Среди них HR, финансисты, которые работают с текстами и документооборотом. Также нейросеть придет на помощь своим создателям: в IT сфере искусственный интеллект сможет перепроверить код, дописать его, а где-то и создать. В случае с опытными специалистами это позволит освободить время для решения новых и более сложных задач. Не обойдется без нейросети и клиентский сервис. Так, уже во многих колл-центрах работает умный цифровой помощник. Однако направление будет и дальше развиваться и позволит персонализировать услуги. В частности, обратиться в такому оператору возможно будет круглосуточно. "Конечно, не нужно забывать, что искусственный интеллект также порождает новые профессии. Мы можем бесконечно сожалеть, что не придется больше писать e-mail собственными руками, но появятся и новые возможности и профессии - это, например, промт-инженеры, AI-тренера", - отметила Дорохова.
https://ria.ru/20250604/onlayn-monitoring-2020637109.html
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
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технологии
Технологии
ИИ не заменит человека, уверена эксперт

Дорохова: нейросеть поможет избавиться от рутинных действий

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, но он поможет избавиться от рутинных действий, освободить время для креативных задач. Таким образом, нейросеть станет дополнительным инструментом для работы, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Мы в целом рассматриваем всегда искусственный интеллект, скорее как помощник и ассистент. Я больше придерживаюсь концепции того, что он позволит людям делать более качественно свою работу, забирать какие-то рутинные процессы, высвобождать время на что-то более креативное и ценное. И здесь, скорее, люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, станут риском для тех людей, которые вообще им пользоваться не умеют. То есть не искусственный интеллект заменит людей, а люди, которые умеют им хорошо пользоваться", - сказала Дорохова.
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Эксперт выделила несколько профессий, в которых часть задач перейдет на ИИ. Среди них HR, финансисты, которые работают с текстами и документооборотом. Также нейросеть придет на помощь своим создателям: в IT сфере искусственный интеллект сможет перепроверить код, дописать его, а где-то и создать. В случае с опытными специалистами это позволит освободить время для решения новых и более сложных задач. Не обойдется без нейросети и клиентский сервис. Так, уже во многих колл-центрах работает умный цифровой помощник. Однако направление будет и дальше развиваться и позволит персонализировать услуги. В частности, обратиться в такому оператору возможно будет круглосуточно.
"Конечно, не нужно забывать, что искусственный интеллект также порождает новые профессии. Мы можем бесконечно сожалеть, что не придется больше писать e-mail собственными руками, но появятся и новые возможности и профессии - это, например, промт-инженеры, AI-тренера", - отметила Дорохова.
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