https://ria.ru/20250605/nato-2021171439.html

Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 05.06.2025

Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:19:00+03:00

2025-06-05T18:19:00+03:00

2025-06-05T18:30:00+03:00

нато

в мире

брюссель

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры."Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5%, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5% на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.

https://ria.ru/20250605/nato-2020993245.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, в мире, брюссель, марк рютте