https://ria.ru/20250605/nato-2021171439.html
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 05.06.2025
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону
Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:19:00+03:00
2025-06-05T18:19:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры."Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5%, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5% на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.
https://ria.ru/20250605/nato-2020993245.html
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нато, в мире, брюссель, марк рютте
НАТО, В мире, Брюссель, Марк Рютте
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону
Генсек НАТО Рютте предложил повысить расходы на оборону с 2% до 3,5% ВВП