https://ria.ru/20250605/nato-2021130548.html

Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:37:00+03:00

2025-06-05T16:37:00+03:00

2025-06-05T16:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США, сообщил в четверг Пентагон."Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - говорится в обнародованном заявлении американского минобороны.В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Отмечается, что назначение утверждено при поддержке альянса."НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим", - уточнили в военном ведомстве США.

https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html

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