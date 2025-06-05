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Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
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16:37 05.06.2025 (обновлено: 16:48 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/nato-2021130548.html
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:37:00+03:00
2025-06-05T16:48:00+03:00
в мире
нато
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США, сообщил в четверг Пентагон."Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - говорится в обнародованном заявлении американского минобороны.В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Отмечается, что назначение утверждено при поддержке альянса."НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим", - уточнили в военном ведомстве США.
https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html
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в мире, нато, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, дональд трамп, сша, европа
В мире, НАТО, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Дональд Трамп, США, Европа
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Трамп назначил Гринкевича новым главкомом объединенных сил НАТО

© AP Photo / Jon GambrellАлексус Гринкевич
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
Алексус Гринкевич. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США, сообщил в четверг Пентагон.
"Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - говорится в обнародованном заявлении американского минобороны.
В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Отмечается, что назначение утверждено при поддержке альянса.
"НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим", - уточнили в военном ведомстве США.
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В миреНАТОВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАДональд ТрампСШАЕвропа
 
 
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