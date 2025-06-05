https://ria.ru/20250605/nato-2021130548.html
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:37:00+03:00
2025-06-05T16:37:00+03:00
2025-06-05T16:48:00+03:00
в мире
нато
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
дональд трамп
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021132822_0:0:2627:1479_1920x0_80_0_0_38bc037f3e8e52fd305945b0a63d831e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США, сообщил в четверг Пентагон."Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - говорится в обнародованном заявлении американского минобороны.В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Отмечается, что назначение утверждено при поддержке альянса."НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим", - уточнили в военном ведомстве США.
https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021132822_0:0:2627:1971_1920x0_80_0_0_e63d1bbcfe54c10d414e5ba2f3dac53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, дональд трамп, сша, европа
В мире, НАТО, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Дональд Трамп, США, Европа
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Трамп назначил Гринкевича новым главкомом объединенных сил НАТО