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В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО
В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО
После враждебных высказываний главы НАТО Марка Рютте можно понять опасения России, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:06:00+03:00
2025-06-05T02:06:00+03:00
2025-06-05T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. После враждебных высказываний главы НАТО Марка Рютте можно понять опасения России, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X."Глава НАТО сравнивает организацию, в которой он председательствует, с Наполеоном и Римской империей, а затем задается вопросом, почему Россия, Китай и большая часть глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу <…> После того, как страны альянса уничтожили Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и многие другие", — написал он.Так журналист отреагировал на слова Рютте о том, что альянс сейчас сильнее, чем Римская империя и Франция времен Наполеона."Рютте может звучать комично, преувеличивая свою собственную значимость, хотя он всего лишь марионетка, которая прыгает под дудку Вашингтона. Но не забывайте, что НАТО — опасная, милитаристская организация, которая далека от обороны", — заключил Раттанси.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html
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в мире, россия, китай, марк рютте, нато, европа, вашингтон
В мире, Россия, Китай, Марк Рютте, НАТО, Европа, Вашингтон
В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО
Журналист Раттанси: НАТО остается большой угрозой для России и Китая