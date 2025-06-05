Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Гааге
Министры обороны НАТО готовятся к саммиту, где обсудят инвестиции в оборону
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсудят на заседании в четверг в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге в конце июня, главной темой которого будет значительное увеличение инвестиций в оборону.
Как пояснил накануне встречи генсек организации Марк Рютте, министры намерены согласовать "новые амбициозные цели в области оборонного потенциала".
Среди приоритетов НАТО он назвал развитие противовоздушной и противоракетной обороны, закупку оружия большой дальности, а также вопросы военной логистики и учений.
Для реализации новых задач НАТО необходимо "больше ресурсов, сил и средств, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и в полной мере реализовать планы коллективной обороны", сказал Рютте. При этом он вновь заявил, что для достижения новых целевых показателей НАТО "потребуется существенно увеличить расходы на оборону".
Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО предложил увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Рютте раскрыл темы переговоров на саммите НАТО в Гааге
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Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
Что касается обсуждения украинского вопроса, то Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. Он также не уточнил, кто именно будет представлять Киев, отметив, что это будет понятно из программы саммита, которая будет опубликована позже.
Саммит НАТО в Гааге пройдет 24-25 июня.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ. По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.