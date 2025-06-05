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Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Гааге - РИА Новости, 05.06.2025
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00:59 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/nato-2020989007.html
Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Гааге
Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Гааге - РИА Новости, 05.06.2025
Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Гааге
Министры обороны стран НАТО обсудят на заседании в четверг в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге в конце июня, главной темой которого будет... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:59:00+03:00
2025-06-05T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсудят на заседании в четверг в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге в конце июня, главной темой которого будет значительное увеличение инвестиций в оборону. Как пояснил накануне встречи генсек организации Марк Рютте, министры намерены согласовать "новые амбициозные цели в области оборонного потенциала". Среди приоритетов НАТО он назвал развитие противовоздушной и противоракетной обороны, закупку оружия большой дальности, а также вопросы военной логистики и учений. Для реализации новых задач НАТО необходимо "больше ресурсов, сил и средств, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и в полной мере реализовать планы коллективной обороны", сказал Рютте. При этом он вновь заявил, что для достижения новых целевых показателей НАТО "потребуется существенно увеличить расходы на оборону". Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО предложил увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения. Что касается обсуждения украинского вопроса, то Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. Он также не уточнил, кто именно будет представлять Киев, отметив, что это будет понятно из программы саммита, которая будет опубликована позже. Саммит НАТО в Гааге пройдет 24-25 июня. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ. По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html
https://ria.ru/20250326/nato-2007550775.html
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в мире, гаага, россия, украина, марк рютте, дональд трамп, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Гаага, Россия, Украина, Марк Рютте, Дональд Трамп, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Гааге

Министры обороны НАТО готовятся к саммиту, где обсудят инвестиции в оборону

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсудят на заседании в четверг в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге в конце июня, главной темой которого будет значительное увеличение инвестиций в оборону.
Как пояснил накануне встречи генсек организации Марк Рютте, министры намерены согласовать "новые амбициозные цели в области оборонного потенциала".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой для альянса
Вчера, 16:10
Среди приоритетов НАТО он назвал развитие противовоздушной и противоракетной обороны, закупку оружия большой дальности, а также вопросы военной логистики и учений.
Для реализации новых задач НАТО необходимо "больше ресурсов, сил и средств, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и в полной мере реализовать планы коллективной обороны", сказал Рютте. При этом он вновь заявил, что для достижения новых целевых показателей НАТО "потребуется существенно увеличить расходы на оборону".
Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО предложил увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рютте раскрыл темы переговоров на саммите НАТО в Гааге
26 марта, 19:00
Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
Что касается обсуждения украинского вопроса, то Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. Он также не уточнил, кто именно будет представлять Киев, отметив, что это будет понятно из программы саммита, которая будет опубликована позже.
Саммит НАТО в Гааге пройдет 24-25 июня.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ. По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление о границах альянса
Вчера, 15:43
 
В миреГаагаРоссияУкраинаМарк РюттеДональд ТрампМария ЗахароваНАТОЕвросоюз
 
 
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