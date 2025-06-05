https://ria.ru/20250605/napitki-2020996453.html

Врач рассказал о вреде энергетиков

Врач рассказал о вреде энергетиков - РИА Новости, 05.06.2025

Врач рассказал о вреде энергетиков

Энергетики из-за своего химического состава могут вызывать хронические заболевания и провоцировать острые состояния, особенно у подростков, рассказал ассистент... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:14:00+03:00

2025-06-05T03:14:00+03:00

2025-06-05T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Энергетики из-за своего химического состава могут вызывать хронические заболевания и провоцировать острые состояния, особенно у подростков, рассказал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт, автор книг Алексей Решетун. "Энергетические напитки – это продукт химической промышленности. То есть это смесь химических веществ, которые по своему составу далеки от пищевых продуктов. Эти химические вещества содержатся в очень высоких концентрациях, очень часто образуют связь между собой, которые особенно на подростковый организм действуют очень-очень неприятно, и тем самым могут вызывать какие-то хронические заболевания, могут провоцировать какие-то острые состояния. Поэтому лучше их не употреблять", - сказал врач. Он добавил, что энергетики воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Она совершенно непригодна для прямого попадания химического продукта. Из-за этого возникают хронические острые гастриты и другие различные состояния. По словам специалиста, вещества, содержащиеся в энергетике, как правило, ускоряют сердцебиение, увеличивают работу сердца. Это особенно сильно может повлиять на подростковый организм. "Иногда у подростков бывает так, что сама мышца сердца, миокарда, которая составляет основную структуру этого органа, уже успела вырасти до определенных размеров, свойственных возрасту, росту подростка, а элементы проводящей системы сердца еще пока немножко не успели. И этой проводящей системе и так сложно справляться с быстро растущим организмом, а если сердце испытывает запредельные нагрузки, то оно просто может не справиться с этим", - пояснил Решетун. Он добавил, что не следует комбинировать энергетик с кофе. Из-за кофеина, который и так есть в напитке, получается двойной или даже тройной эффект, это может привести к неприятным последствиям. Также не следует сочетать энергетик с алкоголем, потому что он сам по себе действует как пусковой механизм для развития различных процессов, которые имеют сильный для организма эффект. "Плюс увеличивается проницаемость для некоторых тканей. С энергетиком эффект суммируется. И тот негативный эффект, который содержится в алкоголе и в энергетиках, суммируется и оказывает гораздо больше влияния на организм", - отметил врач.

https://ria.ru/20250604/vrach-2020771535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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