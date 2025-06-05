https://ria.ru/20250605/mvd-2021079430.html

Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать

Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать - РИА Новости, 05.06.2025

Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать

Номера абонентов, сдающих свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать, предупредила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:17:00+03:00

2025-06-05T13:17:00+03:00

2025-06-05T14:27:00+03:00

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Номера абонентов, сдающих свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать, предупредила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Все чаще кол-центры иностранных преступников для звонков жителям нашей страны за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями", — написала она в Telegram-канале.Теперь владельцы номеров, к которым мошенники получили доступ, не смогут пользоваться услугами связи, отметила она. Волк напомнила, что людей, сдающих аккаунты в аренду, могут обвинить в соучастии в преступлении и привлечь к уголовной ответственности."На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров", — отметила представитель МВД.По официальным данным, число преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, с начала года возросло на 46 процентов.

https://ria.ru/20250605/moshenniki-2020994766.html

https://ria.ru/20250602/moshenniki-2020370225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество