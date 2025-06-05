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Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать - РИА Новости, 05.06.2025
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13:17 05.06.2025 (обновлено: 14:27 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mvd-2021079430.html
Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать
Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать - РИА Новости, 05.06.2025
Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать
Номера абонентов, сдающих свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать, предупредила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:17:00+03:00
2025-06-05T14:27:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Номера абонентов, сдающих свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать, предупредила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Все чаще кол-центры иностранных преступников для звонков жителям нашей страны за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями", — написала она в Telegram-канале.Теперь владельцы номеров, к которым мошенники получили доступ, не смогут пользоваться услугами связи, отметила она. Волк напомнила, что людей, сдающих аккаунты в аренду, могут обвинить в соучастии в преступлении и привлечь к уголовной ответственности."На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров", — отметила представитель МВД.По официальным данным, число преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, с начала года возросло на 46 процентов.
https://ria.ru/20250605/moshenniki-2020994766.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать

МВД: номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокироваться

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Номера абонентов, сдающих свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокировать, предупредила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Все чаще кол-центры иностранных преступников для звонков жителям нашей страны за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями", — написала она в Telegram-канале.
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Теперь владельцы номеров, к которым мошенники получили доступ, не смогут пользоваться услугами связи, отметила она.
Волк напомнила, что людей, сдающих аккаунты в аренду, могут обвинить в соучастии в преступлении и привлечь к уголовной ответственности.
"На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров", — отметила представитель МВД.
По официальным данным, число преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, с начала года возросло на 46 процентов.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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