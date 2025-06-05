https://ria.ru/20250605/mus-2021200770.html

МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института

МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института - РИА Новости, 05.06.2025

МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:38:00+03:00

2025-06-05T23:38:00+03:00

2025-06-05T23:46:00+03:00

в мире

сша

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg

ГААГА, 5 июн - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института. США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд в своем заявлении отметил, что сожалеет об этом решении американской администрации. "Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией в четверг.В суде считают, что подобные меры никак не помогают гражданским лицам, оказавшимся в заложниках конфликтной ситуации, но воодушевляют тех, кто считает, что может действовать безнаказанно.МУС подчеркнул, что полностью поддерживает своих сотрудников и будет продолжать свою работу в строгом соответствии с Римским статутом и принципами справедливости и надлежащей правовой процедуры с целью обеспечения справедливости для жертв военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и преступлений агрессии.

https://ria.ru/20250605/mus-2021199653.html

https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, международный уголовный суд