МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института
МУС назвал санкции США против судей попыткой подорвать независимость института
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 5 июн - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института.
США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.
Международный уголовный суд в своем заявлении отметил, что сожалеет об этом решении американской администрации.
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"Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией в четверг.
В суде считают, что подобные меры никак не помогают гражданским лицам, оказавшимся в заложниках конфликтной ситуации, но воодушевляют тех, кто считает, что может действовать безнаказанно.
МУС подчеркнул, что полностью поддерживает своих сотрудников и будет продолжать свою работу в строгом соответствии с Римским статутом и принципами справедливости и надлежащей правовой процедуры с целью обеспечения справедливости для жертв военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и преступлений агрессии.