Рейтинг@Mail.ru
МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 05.06.2025 (обновлено: 23:46 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mus-2021200770.html
МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института
МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института - РИА Новости, 05.06.2025
МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института
Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:38:00+03:00
2025-06-05T23:46:00+03:00
в мире
сша
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg
ГААГА, 5 июн - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института. США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд в своем заявлении отметил, что сожалеет об этом решении американской администрации. "Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией в четверг.В суде считают, что подобные меры никак не помогают гражданским лицам, оказавшимся в заложниках конфликтной ситуации, но воодушевляют тех, кто считает, что может действовать безнаказанно.МУС подчеркнул, что полностью поддерживает своих сотрудников и будет продолжать свою работу в строгом соответствии с Римским статутом и принципами справедливости и надлежащей правовой процедуры с целью обеспечения справедливости для жертв военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и преступлений агрессии.
https://ria.ru/20250605/mus-2021199653.html
https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f29c135072588b3b6bc4e5e88fa0d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, международный уголовный суд
В мире, США, Международный уголовный суд
МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость института

МУС назвал санкции США против судей попыткой подорвать независимость института

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 5 июн - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института.
США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Рубио обвинил судей МУС в преследовании граждан США и Израиля
Вчера, 23:27
Международный уголовный суд в своем заявлении отметил, что сожалеет об этом решении американской администрации.
«
"Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией в четверг.
В суде считают, что подобные меры никак не помогают гражданским лицам, оказавшимся в заложниках конфликтной ситуации, но воодушевляют тех, кто считает, что может действовать безнаказанно.
МУС подчеркнул, что полностью поддерживает своих сотрудников и будет продолжать свою работу в строгом соответствии с Римским статутом и принципами справедливости и надлежащей правовой процедуры с целью обеспечения справедливости для жертв военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и преступлений агрессии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, сообщил Reuters
8 февраля, 18:09
 
В миреСШАМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала