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Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7% - РИА Новости, 05.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/moskva-2021028488.html
Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7%
Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7% - РИА Новости, 05.06.2025
Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7%
Показатель промышленного производства столичных компаний обрабатывающих отраслей вырос на 6,7% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:13:00+03:00
2025-06-05T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Показатель промышленного производства столичных компаний обрабатывающих отраслей вырос на 6,7% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем промышленный сектор, это позволяет регулярно отмечать рост индекса промпроизводства. По результатам первых четырех месяцев 2025 года предприятия обрабатывающих отраслей увеличили выпуск на 6,7%", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, предприятия стали создавать больше текстильных и бумажных товаров, химических веществ, медицинского оборудования, фармацевтических субстанций и другой необходимой продукции.Эксперты ДИПП предполагают, что промпроизводство в Москве продолжит развиваться. Мотивировать рост будут существующие меры поддержки."Промышленность Москвы — динамично развивающаяся отрасль столичной экономики и один из ключевых элементов укрепления технологического суверенитета страны. Сегодня мы предлагаем свыше 20 всесторонних инструментов для устойчивого развития индустрии, что позволяет городу достигать новых высот", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что за период с января по апрель промпроизводство увеличилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Москва является индустриальным центром России. На ее территории находятся свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где работают более 750 тысяч человек. Каждый год появляются 150 технологичных компаний и осуществляют десятки инвестиционных проектов.
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москва, россия, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7%

Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7% в Москве

© Фото : пресс-служба ДИППНа производстве компании "Некс-Т"
На производстве компании Некс-Т - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
На производстве компании "Некс-Т"
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Показатель промышленного производства столичных компаний обрабатывающих отраслей вырос на 6,7% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем промышленный сектор, это позволяет регулярно отмечать рост индекса промпроизводства. По результатам первых четырех месяцев 2025 года предприятия обрабатывающих отраслей увеличили выпуск на 6,7%", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По его словам, предприятия стали создавать больше текстильных и бумажных товаров, химических веществ, медицинского оборудования, фармацевтических субстанций и другой необходимой продукции.
Эксперты ДИПП предполагают, что промпроизводство в Москве продолжит развиваться. Мотивировать рост будут существующие меры поддержки.
"Промышленность Москвы — динамично развивающаяся отрасль столичной экономики и один из ключевых элементов укрепления технологического суверенитета страны. Сегодня мы предлагаем свыше 20 всесторонних инструментов для устойчивого развития индустрии, что позволяет городу достигать новых высот", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что за период с января по апрель промпроизводство увеличилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Москва является индустриальным центром России. На ее территории находятся свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где работают более 750 тысяч человек. Каждый год появляются 150 технологичных компаний и осуществляют десятки инвестиционных проектов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссияМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
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