https://ria.ru/20250605/moskva-2021028488.html

Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7%

Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7% - РИА Новости, 05.06.2025

Ликсутов: промпроизводство обрабатывающих отраслей выросло на 6,7%

Показатель промышленного производства столичных компаний обрабатывающих отраслей вырос на 6,7% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:13:00+03:00

2025-06-05T10:13:00+03:00

2025-06-05T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Показатель промышленного производства столичных компаний обрабатывающих отраслей вырос на 6,7% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем промышленный сектор, это позволяет регулярно отмечать рост индекса промпроизводства. По результатам первых четырех месяцев 2025 года предприятия обрабатывающих отраслей увеличили выпуск на 6,7%", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, предприятия стали создавать больше текстильных и бумажных товаров, химических веществ, медицинского оборудования, фармацевтических субстанций и другой необходимой продукции.Эксперты ДИПП предполагают, что промпроизводство в Москве продолжит развиваться. Мотивировать рост будут существующие меры поддержки."Промышленность Москвы — динамично развивающаяся отрасль столичной экономики и один из ключевых элементов укрепления технологического суверенитета страны. Сегодня мы предлагаем свыше 20 всесторонних инструментов для устойчивого развития индустрии, что позволяет городу достигать новых высот", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что за период с января по апрель промпроизводство увеличилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Москва является индустриальным центром России. На ее территории находятся свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где работают более 750 тысяч человек. Каждый год появляются 150 технологичных компаний и осуществляют десятки инвестиционных проектов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, максим ликсутов , анатолий гарбузов