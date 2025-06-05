https://ria.ru/20250605/moskva-2020989737.html
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня - РИА Новости, 05.06.2025
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня
Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:11:00+03:00
2025-06-05T01:11:00+03:00
2025-06-05T01:11:00+03:00
общество
москва
московская соборная мечеть
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, с 23.00 четверга до 11.00 пятницы ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Кроме того, в пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковка на этих участках будет запрещена с 00.01 четверга до окончания мероприятия. Помимо этого, с 00.01 до 12.00 пятницы ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181. Также в период с 4.00 до 11.00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. Кроме того, с 5.00 до 8.00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы. Судя по данным карты столицы, по этим адресам расположены Московская соборная мечеть, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" и Историческая мечеть. Как ранее сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, богослужения на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается, что их посетят более 200 тысяч верующих.
https://ria.ru/20250605/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20250522/moskva-2018451842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская соборная мечеть
Общество, Москва, Московская соборная мечеть
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня
В Центральном, Западном и Северо-Восточном округах 5 и 6 июня перекроют движение
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы
, с 23.00 четверга до 11.00 пятницы ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Кроме того, в пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковка на этих участках будет запрещена с 00.01 четверга до окончания мероприятия.
Помимо этого, с 00.01 до 12.00 пятницы ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181.
Также в период с 4.00 до 11.00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. Кроме того, с 5.00 до 8.00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы.
Судя по данным карты столицы, по этим адресам расположены Московская соборная мечеть
, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" и Историческая мечеть.
Как ранее сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, богослужения на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается, что их посетят более 200 тысяч верующих.