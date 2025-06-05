Рейтинг@Mail.ru
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/moskva-2020989737.html
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня - РИА Новости, 05.06.2025
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня
Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:11:00+03:00
2025-06-05T01:11:00+03:00
общество
москва
московская соборная мечеть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_f8c10da1387ccc3f0a2fda7ed0d16f18.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, с 23.00 четверга до 11.00 пятницы ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Кроме того, в пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковка на этих участках будет запрещена с 00.01 четверга до окончания мероприятия. Помимо этого, с 00.01 до 12.00 пятницы ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181. Также в период с 4.00 до 11.00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. Кроме того, с 5.00 до 8.00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы. Судя по данным карты столицы, по этим адресам расположены Московская соборная мечеть, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" и Историческая мечеть. Как ранее сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, богослужения на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается, что их посетят более 200 тысяч верующих.
https://ria.ru/20250605/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20250522/moskva-2018451842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_096281dcde27ea8cd5e4f6a1e57b1f77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская соборная мечеть
Общество, Москва, Московская соборная мечеть
Движение временно перекроют в трех округах Москвы 5 и 6 июня

В Центральном, Западном и Северо-Восточном округах 5 и 6 июня перекроют движение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, с 23.00 четверга до 11.00 пятницы ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Кроме того, в пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковка на этих участках будет запрещена с 00.01 четверга до окончания мероприятия.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Курбан-Байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
10:38
Помимо этого, с 00.01 до 12.00 пятницы ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181.
Также в период с 4.00 до 11.00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. Кроме того, с 5.00 до 8.00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы.
Судя по данным карты столицы, по этим адресам расположены Московская соборная мечеть, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" и Историческая мечеть.
Как ранее сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, богослужения на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается, что их посетят более 200 тысяч верующих.
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Москве на Курбан Байрам организуют дополнительные места для богослужений
22 мая, 13:28
 
ОбществоМоскваМосковская соборная мечеть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала