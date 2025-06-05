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Экономика Молдавии движется к полному коллапсу, считает эксперт - РИА Новости, 05.06.2025
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15:01 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021105662.html
Экономика Молдавии движется к полному коллапсу, считает эксперт
Экономика Молдавии движется к полному коллапсу, считает эксперт - РИА Новости, 05.06.2025
Экономика Молдавии движется к полному коллапсу, считает эксперт
Экономическая ситуация в Молдавии с каждым годом становится только хуже, экономику может ждать коллапс, а власти создают иллюзию благополучия, заявил в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:01:00+03:00
2025-06-05T15:01:00+03:00
молдавия
в мире
экономика
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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Экономическая ситуация в Молдавии с каждым годом становится только хуже, экономику может ждать коллапс, а власти создают иллюзию благополучия, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик. "В Молдавии не просто кризис, в Молдавии - обвал экономики. По данным за первый квартал 2025 года, экспорт Молдавии составил 811,5 миллиона долларов, а импорт - 2,549 миллиарда долларов. Импорт превышает экспорт более, чем в три раза, это убийственные цифры. У нас не просто идет падение экономики, есть такое выражение как схлопывание экономики, ее коллапс", - заявил Пойсик. Он объяснил, что республика сталкивается с огромным внешнеторговым дефицитом, который закрывается двумя источниками - денежными поступлениями из-за рубежа, а также кредитами. Но большая часть средств поступала за счет рабочих мигрантов из России, сейчас, указал он, этот источник денег для Молдавии заблокирован, а международные организации не торопятся давать властям страны кредиты. Также эксперт обращает внимание на массовый исход населения, только за период с 2022 по 2023 годы республику покинули 122,9 тысячи человек. По его словам, из Молдавии уезжают на ПМЖ молодые люди, которые могли бы формировать основу рабочего класса. Все это создает нагрузку на социальную сферу, осложняет процесс выплаты пенсий, не позволяют индексировать их в достаточной мере, чтобы компенсировать рост инфляции, указал Пойсик. "Сейчас у нас ВВП к уровню 1990-го года составляет 82,7%, промышленность - 65,8%, то есть мы потеряли треть от того, что было, сельское хозяйство - 65,5%, животноводство - 44%. Как у нас может что-то быть хорошо? Это только власти в отчетах рисуют красивую картинку, чтобы отчитаться перед Западом, но никаких реальных действий для улучшения ситуации не видно", - подчеркнул Пойсик. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html
https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html
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молдавия, в мире, экономика
Молдавия, В мире, Экономика
Экономика Молдавии движется к полному коллапсу, считает эксперт

Экономист Пойсик: экономике Молдавии грозит коллапс при бездействии властей

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Экономическая ситуация в Молдавии с каждым годом становится только хуже, экономику может ждать коллапс, а власти создают иллюзию благополучия, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Молдавии не просто кризис, в Молдавии - обвал экономики. По данным за первый квартал 2025 года, экспорт Молдавии составил 811,5 миллиона долларов, а импорт - 2,549 миллиарда долларов. Импорт превышает экспорт более, чем в три раза, это убийственные цифры. У нас не просто идет падение экономики, есть такое выражение как схлопывание экономики, ее коллапс", - заявил Пойсик.
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Он объяснил, что республика сталкивается с огромным внешнеторговым дефицитом, который закрывается двумя источниками - денежными поступлениями из-за рубежа, а также кредитами. Но большая часть средств поступала за счет рабочих мигрантов из России, сейчас, указал он, этот источник денег для Молдавии заблокирован, а международные организации не торопятся давать властям страны кредиты.
Также эксперт обращает внимание на массовый исход населения, только за период с 2022 по 2023 годы республику покинули 122,9 тысячи человек. По его словам, из Молдавии уезжают на ПМЖ молодые люди, которые могли бы формировать основу рабочего класса. Все это создает нагрузку на социальную сферу, осложняет процесс выплаты пенсий, не позволяют индексировать их в достаточной мере, чтобы компенсировать рост инфляции, указал Пойсик.
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"Сейчас у нас ВВП к уровню 1990-го года составляет 82,7%, промышленность - 65,8%, то есть мы потеряли треть от того, что было, сельское хозяйство - 65,5%, животноводство - 44%. Как у нас может что-то быть хорошо? Это только власти в отчетах рисуют красивую картинку, чтобы отчитаться перед Западом, но никаких реальных действий для улучшения ситуации не видно", - подчеркнул Пойсик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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