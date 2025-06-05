https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021037043.html

Экс-премьер Молдавии рассказал, как власти используют энергокризис

Экс-премьер Молдавии рассказал, как власти используют энергокризис - РИА Новости, 05.06.2025

Экс-премьер Молдавии рассказал, как власти используют энергокризис

Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы завышать тарифы и обкрадывать собственных граждан, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:23:00+03:00

2025-06-05T10:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы завышать тарифы и обкрадывать собственных граждан, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Энергетический кризис — это не просто следствие региональной ситуации. Это циничная схема, по которой граждан обкладывают чрезмерными тарифами — под защитой правительства и при соучастии Национального агентства по регулированию в энергетике. 47 510 000 евро — изъяты у граждан через раздутый тариф, "обоснованный" бюрократией. Всего за 5 месяцев. Прогноз на весь год: более 110 миллионов евро", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он сравнил разницу между закупочной ценой и тарифом от регулятора, по которому платят граждане. Экс-премьер отмечает, что ежемесячно граждане переплачивают от 3 до 14 миллионов евро. "Где деньги? Их нет ни на счете Energocom (поставщик энергоресурсов - ред.), ни в государственном бюджете. Правило простое: жизнь сильнее пиара. Но расчёт обязательно наступит. И это будет не налоговая квитанция, а уголовное дело", - добавил Филат. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением республики голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.

https://ria.ru/20250402/podderzhka-2008814179.html

https://ria.ru/20250604/tarlev-2020864205.html

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влад филат, молдавия, украина, европа, в мире