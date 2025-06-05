https://ria.ru/20250605/moldavija-2021038905.html

В Молдавии заявили, что власти не осознают опасности возрождения нацизма

В Молдавии заявили, что власти не осознают опасности возрождения нацизма - РИА Новости, 05.06.2025

В Молдавии заявили, что власти не осознают опасности возрождения нацизма

Власти Молдавии играют с нацистскими нарративами, не осознавая, что не смогут справиться с ситуацией, если нацизм действительно возродится и превратится в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:32:00+03:00

2025-06-05T10:32:00+03:00

2025-06-05T10:32:00+03:00

в мире

молдавия

германия

кишинев

майя санду

национальный координационный комитет

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии играют с нацистскими нарративами, не осознавая, что не смогут справиться с ситуацией, если нацизм действительно возродится и превратится в идеологию, заявил глава Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. Ранее Петрович осудил тот факт, что в Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. "В стране играют с бесом, имя которому "нацизм". Играют, не отдавая себе отчёт в том, что может произойти в случае его выхода из-под контроля. Нацизм, как идеология, будет пострашнее эмоций бунтующей толпы. В стране сегодня нет сил, способных, в случае его возрождения, остановить человеконенавистническую машину", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в апреле 2009 года сами организаторы массовых протестов не заметили, как они переросли в погром и государственный переворот. А подавить нацистские движения будет гораздо сложнее. "Играть со спичками рядом с пороховой бочкой - не самое безопасное занятие. Особенно когда знаешь, чем это закончилось (точнее ещё не закончилось) у соседа", - добавил общественник. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250527/ozerov-2019254169.html

https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html

https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html

молдавия

германия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, национальный координационный комитет, 80-летие победы в великой отечественной войне