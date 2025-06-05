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Модели ИИ могут генерировать ложные сведения и пропаганду, показал доклад - РИА Новости, 05.06.2025
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РИА Новости Аналитика
 
16:40 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/modeli-2021131817.html
Модели ИИ могут генерировать ложные сведения и пропаганду, показал доклад
Модели ИИ могут генерировать ложные сведения и пропаганду, показал доклад - РИА Новости, 05.06.2025
Модели ИИ могут генерировать ложные сведения и пропаганду, показал доклад
Модели искусственного интеллекта способны генерировать и усиливать пропаганду и ложные сведения, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Влияние искусственного... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:40:00+03:00
2025-06-05T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Модели искусственного интеллекта способны генерировать и усиливать пропаганду и ложные сведения, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Влияние искусственного интеллекта на медийное пространство". "Наука о данных уже фиксирует проблемы, связанные с ИИ-порожденными сообщениями. Например, большие языковые модели статистически подбирают слова, не всегда понимая смысл, из-за чего могут непреднамеренно воспроизводить стереотипы. Более того, такие модели способны генерировать и усиливать ложные сведения и пропаганду, если обучены на смещённых данных", - отмечают аналитики. В докладе подчёркивается, что, если алгоритм массово распространяет идею, часть общества начинает действовать, исходя из этой идеи, тем самым делая её "реальной" в социальном смысле. "Например, достаточно убедительная дезинформация о кризисе может спровоцировать панические настроения или экономические решения, которые материализуют искусственно подготовленный кризис", - считают авторы доклада. Аналитики пояснили, что неверифицированный генеративный ИИ вместе с данными социальных сетей может стать инструментом массовой дезинформации, способный адаптироваться и учиться на реакциях людей в режиме реального времени. "Масштаб и скорость такого воздействия беспрецедентны, и традиционные методы опровержения фейков часто не успевают среагировать", - заключили авторы доклада. Полный текст доклада читайте на сайте ria.ru в разделе РИА Новости Аналитика.
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РИА Новости Аналитика, Технологии, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
Модели ИИ могут генерировать ложные сведения и пропаганду, показал доклад

РИА-Аналитика: модели ИИ способны генерировать и усиливать пропаганду

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Модели искусственного интеллекта способны генерировать и усиливать пропаганду и ложные сведения, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Влияние искусственного интеллекта на медийное пространство".
"Наука о данных уже фиксирует проблемы, связанные с ИИ-порожденными сообщениями. Например, большие языковые модели статистически подбирают слова, не всегда понимая смысл, из-за чего могут непреднамеренно воспроизводить стереотипы. Более того, такие модели способны генерировать и усиливать ложные сведения и пропаганду, если обучены на смещённых данных", - отмечают аналитики.
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В докладе подчёркивается, что, если алгоритм массово распространяет идею, часть общества начинает действовать, исходя из этой идеи, тем самым делая её "реальной" в социальном смысле.
"Например, достаточно убедительная дезинформация о кризисе может спровоцировать панические настроения или экономические решения, которые материализуют искусственно подготовленный кризис", - считают авторы доклада.
Аналитики пояснили, что неверифицированный генеративный ИИ вместе с данными социальных сетей может стать инструментом массовой дезинформации, способный адаптироваться и учиться на реакциях людей в режиме реального времени.
"Масштаб и скорость такого воздействия беспрецедентны, и традиционные методы опровержения фейков часто не успевают среагировать", - заключили авторы доклада.
Полный текст доклада читайте на сайте ria.ru в разделе РИА Новости Аналитика.
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