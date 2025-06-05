https://ria.ru/20250605/mishustin-2021023161.html

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:26:00+03:00

2025-06-05T09:26:00+03:00

2025-06-05T09:41:00+03:00

михаил мишустин

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. "Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами, необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20250529/putin-2019710636.html

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михаил мишустин, россия, душанбе, снг, евразийский экономический союз, в мире