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В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/mina-2021196920.html
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.06.2025
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:47:00+03:00
2025-06-05T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Кировском районе Макеевки в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html
макеевка
донецкая народная республика
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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Денис Пушилин
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Пушилин: мирный житель получил ранения при подрыве на мине "Лепесток" в Макеевке

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Кировском районе Макеевки в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районДенис Пушилин
 
 
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