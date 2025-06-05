https://ria.ru/20250605/mina-2021196920.html

В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.06.2025

В ДНР мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:47:00+03:00

2025-06-05T22:47:00+03:00

2025-06-05T22:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Кировском районе Макеевки в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин