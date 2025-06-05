https://ria.ru/20250605/migranty-2021085994.html
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:39:00+03:00
2025-06-05T13:39:00+03:00
2025-06-05T13:39:00+03:00
в мире
сша
косово
сербия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация президента Дональда Трампа требует от Сербии и других балканских стран принять депортируемых из США мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как сообщают источники, речь идет о мигрантах из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. По данным собеседников агентства, переговоры еще продолжаются, однако неясно, были ли уже достигнуты какие-то договоренности. Газета Wall Street Journal в начале апреля сообщала, что администрация Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. Кроме того, по данным источников издания, США также ведут переговоры с Гондурасом и Коста-Рикой. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
сша
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, косово, сербия, дональд трамп
В мире, США, Косово, Сербия, Дональд Трамп
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
Bloomberg: США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять мигрантов