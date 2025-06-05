https://ria.ru/20250605/migranty-2021085994.html

Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов

Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025

Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов

Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:39:00+03:00

2025-06-05T13:39:00+03:00

2025-06-05T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация президента Дональда Трампа требует от Сербии и других балканских стран принять депортируемых из США мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как сообщают источники, речь идет о мигрантах из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. По данным собеседников агентства, переговоры еще продолжаются, однако неясно, были ли уже достигнуты какие-то договоренности. Газета Wall Street Journal в начале апреля сообщала, что администрация Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. Кроме того, по данным источников издания, США также ведут переговоры с Гондурасом и Коста-Рикой. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html

https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html

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в мире, сша, косово, сербия, дональд трамп