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Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025
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13:39 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/migranty-2021085994.html
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:39:00+03:00
2025-06-05T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация президента Дональда Трампа требует от Сербии и других балканских стран принять депортируемых из США мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как сообщают источники, речь идет о мигрантах из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. По данным собеседников агентства, переговоры еще продолжаются, однако неясно, были ли уже достигнуты какие-то договоренности. Газета Wall Street Journal в начале апреля сообщала, что администрация Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. Кроме того, по данным источников издания, США также ведут переговоры с Гондурасом и Коста-Рикой. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
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в мире, сша, косово, сербия, дональд трамп
В мире, США, Косово, Сербия, Дональд Трамп
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов

Bloomberg: США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять мигрантов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти США ведут переговоры с балканскими странами, требуя принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация президента Дональда Трампа требует от Сербии и других балканских стран принять депортируемых из США мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP
3 июня, 14:00
Как сообщают источники, речь идет о мигрантах из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. По данным собеседников агентства, переговоры еще продолжаются, однако неясно, были ли уже достигнуты какие-то договоренности.
Газета Wall Street Journal в начале апреля сообщала, что администрация Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. Кроме того, по данным источников издания, США также ведут переговоры с Гондурасом и Коста-Рикой.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАКосовоСербияДональд Трамп
 
 
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