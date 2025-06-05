Рейтинг@Mail.ru
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом" - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 05.06.2025 (обновлено: 20:42 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mid-2021187576.html
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом" - РИА Новости, 05.06.2025
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"
Россия предостерегает своих партнеров из дружественных государств от сближения с англичанами и такими организациями, как "Британский совет", заявила официальный РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:38:00+03:00
2025-06-05T20:42:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
британский совет в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия предостерегает своих партнеров из дружественных государств от сближения с англичанами и такими организациями, как "Британский совет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет). "Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и "заигрывания" с англичанами. Создание для таких организаций, как Британский совет, благоприятных условий, допуск до работы с молодежью и реализации на первый взгляд безобидных культурно-образовательных проектов чреваты рисками потери контроля над важными социально-политическими процессами", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, приобретенные в ходе подобной деятельности позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности.
https://ria.ru/20250605/mid-2021187299.html
https://ria.ru/20250605/sovet-2021018815.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), британский совет в россии
В мире, Россия, Мария Захарова, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Британский совет в России
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"

Захарова предостерегла дружественные страны от сближения с "Британским советом"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия предостерегает своих партнеров из дружественных государств от сближения с англичанами и такими организациями, как "Британский совет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Захарова назвала объявление "Британского совета" нежелательным вопросом времени
Вчера, 20:35
"Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и "заигрывания" с англичанами. Создание для таких организаций, как Британский совет, благоприятных условий, допуск до работы с молодежью и реализации на первый взгляд безобидных культурно-образовательных проектов чреваты рисками потери контроля над важными социально-политическими процессами", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, приобретенные в ходе подобной деятельности позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности.
Отделение Британского Совета - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"
Вчера, 09:09
 
В миреРоссияМария ЗахароваВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Британский совет в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала