https://ria.ru/20250605/mid-2021187576.html
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом" - РИА Новости, 05.06.2025
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"
Россия предостерегает своих партнеров из дружественных государств от сближения с англичанами и такими организациями, как "Британский совет", заявила официальный РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:38:00+03:00
2025-06-05T20:38:00+03:00
2025-06-05T20:42:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
британский совет в россии
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия предостерегает своих партнеров из дружественных государств от сближения с англичанами и такими организациями, как "Британский совет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет). "Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и "заигрывания" с англичанами. Создание для таких организаций, как Британский совет, благоприятных условий, допуск до работы с молодежью и реализации на первый взгляд безобидных культурно-образовательных проектов чреваты рисками потери контроля над важными социально-политическими процессами", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, приобретенные в ходе подобной деятельности позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности.
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в мире, россия, мария захарова, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), британский совет в россии
В мире, Россия, Мария Захарова, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Британский совет в России
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"
Захарова предостерегла дружественные страны от сближения с "Британским советом"