Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 05.06.2025 (обновлено: 20:42 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mid-2021187299.html
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным - РИА Новости, 05.06.2025
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным
Объявление "Британского совета" нежелательной организацией на территории РФ было вопросом здравого смысла и времени, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:35:00+03:00
2025-06-05T20:42:00+03:00
россия
великобритания
мария захарова
в мире
британский совет в россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_752ea88d90db443a83ebc54395d5b97f.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Объявление "Британского совета" нежелательной организацией на территории РФ было вопросом здравого смысла и времени, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ. "После начала СВО в унисон с беспрецедентными враждебными антироссийскими шагами правительства Великобритании "Британский совет" активно включился в общезападные усилия по дискредитации политики руководства нашей страны и посягательству на российское влияние в различных регионах мира, особенно на пространстве СНГ. Широко использовались в этих целях элементы "мягкой силы", а также различные грантовые программы. Был организован сбор информации о ситуации в новых субъектах Российской Федерации, положении на линии боевого соприкосновения, а также других сведений, носящих потенциально чувствительный характер", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. При этом, хотя российское отделение "Британского совета" в принудительном порядке было закрыто, головная структура продолжала подрывную работу с позиций других государств, вовлекая россиян в свои проекты, отметила официальный представитель МИД РФ, "При этом российскими компетентными органами были получены сведения о том, что "Британский совет" задействуется спецслужбами Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых государств, участвует в секретной деструктивной деятельности. Таким образом, объявление Британского совета в целом нежелательной организацией было по сути вопросом здравого смысла и времени", - резюмировала Захарова. Она отметила также, что до прошлого года сделать это мешало ограничение в российском законодательстве, согласно которому статус нежелательной не могла получить организация, учрежденная госструктурами зарубежных стран, а "Британский совет" был основан правительством Великобритании. "Теперь эта лакуна устранена", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20250605/mid-2021187576.html
https://ria.ru/20250605/sovet-2021018815.html
https://ria.ru/20250605/fsb-2021056670.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_c6887a213bb2f40d63fd662167baaf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, мария захарова, в мире, британский совет в россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Великобритания, Мария Захарова, В мире, Британский совет в России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным

Захарова: объявление "Британского совета" нежелательным было вопросом времени

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Объявление "Британского совета" нежелательной организацией на территории РФ было вопросом здравого смысла и времени, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
МИД предостерег дружественные страны от сближения с "Британским советом"
Вчера, 20:38
"После начала СВО в унисон с беспрецедентными враждебными антироссийскими шагами правительства Великобритании "Британский совет" активно включился в общезападные усилия по дискредитации политики руководства нашей страны и посягательству на российское влияние в различных регионах мира, особенно на пространстве СНГ. Широко использовались в этих целях элементы "мягкой силы", а также различные грантовые программы. Был организован сбор информации о ситуации в новых субъектах Российской Федерации, положении на линии боевого соприкосновения, а также других сведений, носящих потенциально чувствительный характер", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
При этом, хотя российское отделение "Британского совета" в принудительном порядке было закрыто, головная структура продолжала подрывную работу с позиций других государств, вовлекая россиян в свои проекты, отметила официальный представитель МИД РФ,
Отделение Британского Совета - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"
Вчера, 09:09
"При этом российскими компетентными органами были получены сведения о том, что "Британский совет" задействуется спецслужбами Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых государств, участвует в секретной деструктивной деятельности. Таким образом, объявление Британского совета в целом нежелательной организацией было по сути вопросом здравого смысла и времени", - резюмировала Захарова.
Она отметила также, что до прошлого года сделать это мешало ограничение в российском законодательстве, согласно которому статус нежелательной не могла получить организация, учрежденная госструктурами зарубежных стран, а "Британский совет" был основан правительством Великобритании.
"Теперь эта лакуна устранена", - отметила Захарова.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ: работа "Британского совета" стала откровенно подрывной с начала СВО
Вчера, 11:56
 
РоссияВеликобританияМария ЗахароваВ миреБританский совет в РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала