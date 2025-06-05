https://ria.ru/20250605/mid-2021187299.html

МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным

МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным - РИА Новости, 05.06.2025

МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным

Объявление "Британского совета" нежелательной организацией на территории РФ было вопросом здравого смысла и времени, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T20:35:00+03:00

2025-06-05T20:35:00+03:00

2025-06-05T20:42:00+03:00

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британский совет в россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Объявление "Британского совета" нежелательной организацией на территории РФ было вопросом здравого смысла и времени, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ. "После начала СВО в унисон с беспрецедентными враждебными антироссийскими шагами правительства Великобритании "Британский совет" активно включился в общезападные усилия по дискредитации политики руководства нашей страны и посягательству на российское влияние в различных регионах мира, особенно на пространстве СНГ. Широко использовались в этих целях элементы "мягкой силы", а также различные грантовые программы. Был организован сбор информации о ситуации в новых субъектах Российской Федерации, положении на линии боевого соприкосновения, а также других сведений, носящих потенциально чувствительный характер", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. При этом, хотя российское отделение "Британского совета" в принудительном порядке было закрыто, головная структура продолжала подрывную работу с позиций других государств, вовлекая россиян в свои проекты, отметила официальный представитель МИД РФ, "При этом российскими компетентными органами были получены сведения о том, что "Британский совет" задействуется спецслужбами Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых государств, участвует в секретной деструктивной деятельности. Таким образом, объявление Британского совета в целом нежелательной организацией было по сути вопросом здравого смысла и времени", - резюмировала Захарова. Она отметила также, что до прошлого года сделать это мешало ограничение в российском законодательстве, согласно которому статус нежелательной не могла получить организация, учрежденная госструктурами зарубежных стран, а "Британский совет" был основан правительством Великобритании. "Теперь эта лакуна устранена", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20250605/mid-2021187576.html

https://ria.ru/20250605/sovet-2021018815.html

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россия, великобритания, мария захарова, в мире, британский совет в россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)