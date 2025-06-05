МИД прокомментировал избрание России в Экономический совет ООН
МИД: избрание России в ЭКОСОС положило конец кампании недружественных государств
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Избрание России в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры, сообщил МИД РФ.
Накануне в Нью-Йорке в ходе выборов в Генассамблее ООН Российская Федерация была переизбрана в состав ЭКОСОС на период 2026-2028 годов. Российскую заявку поддержали две трети участвовавших в голосовании государств-членов ООН.
"Избрание России в ЭКОСОС положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры в Совет. Используя процедурные уловки и неприкрытое давление на делегации, западные страны всячески препятствовали возвращению России в состав ЭКОСОС", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
Там подчеркнули, что признательны всем 115 государствам-членам ООН, которые отдали голоса за российскую заявку.
"Расцениваем это как знак доверия и поддержки внешнеполитического курса нашей страны на социально-экономическом направлении деятельности ООН. Как член ЭКОСОС Россия намерена содействовать обеспечению эффективности и сбалансированности международных усилий в области развития, а также укреплению подлинной многосторонности и деполитизации. При этом Российская Федерация продолжит отстаивать интересы государств Глобального Юга и Востока, стран в особой ситуации, а также развивать конструктивный диалог со всеми заинтересованными делегациями", - заверили в министерстве.
ЭКОСОС – один из шести уставных органов ООН, он отвечает за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. В Совете 54 страны, избираемые на три года.