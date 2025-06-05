Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал избрание России в Экономический совет ООН - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/mid-2021185837.html
МИД прокомментировал избрание России в Экономический совет ООН
МИД прокомментировал избрание России в Экономический совет ООН - РИА Новости, 05.06.2025
МИД прокомментировал избрание России в Экономический совет ООН
Избрание России в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:16:00+03:00
2025-06-05T20:16:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
восток
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Избрание России в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры, сообщил МИД РФ. Накануне в Нью-Йорке в ходе выборов в Генассамблее ООН Российская Федерация была переизбрана в состав ЭКОСОС на период 2026-2028 годов. Российскую заявку поддержали две трети участвовавших в голосовании государств-членов ООН. "Избрание России в ЭКОСОС положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры в Совет. Используя процедурные уловки и неприкрытое давление на делегации, западные страны всячески препятствовали возвращению России в состав ЭКОСОС", - сообщил МИД РФ на своем сайте. Там подчеркнули, что признательны всем 115 государствам-членам ООН, которые отдали голоса за российскую заявку. "Расцениваем это как знак доверия и поддержки внешнеполитического курса нашей страны на социально-экономическом направлении деятельности ООН. Как член ЭКОСОС Россия намерена содействовать обеспечению эффективности и сбалансированности международных усилий в области развития, а также укреплению подлинной многосторонности и деполитизации. При этом Российская Федерация продолжит отстаивать интересы государств Глобального Юга и Востока, стран в особой ситуации, а также развивать конструктивный диалог со всеми заинтересованными делегациями", - заверили в министерстве. ЭКОСОС – один из шести уставных органов ООН, он отвечает за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. В Совете 54 страны, избираемые на три года.
https://ria.ru/20250605/zakharova--2021075468.html
https://ria.ru/20250603/oon-2020744280.html
россия
нью-йорк (город)
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нью-йорк (город), восток, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Восток, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД прокомментировал избрание России в Экономический совет ООН

МИД: избрание России в ЭКОСОС положило конец кампании недружественных государств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Избрание России в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры, сообщил МИД РФ.
Накануне в Нью-Йорке в ходе выборов в Генассамблее ООН Российская Федерация была переизбрана в состав ЭКОСОС на период 2026-2028 годов. Российскую заявку поддержали две трети участвовавших в голосовании государств-членов ООН.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН
Вчера, 13:01
"Избрание России в ЭКОСОС положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры в Совет. Используя процедурные уловки и неприкрытое давление на делегации, западные страны всячески препятствовали возвращению России в состав ЭКОСОС", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
Там подчеркнули, что признательны всем 115 государствам-членам ООН, которые отдали голоса за российскую заявку.
"Расцениваем это как знак доверия и поддержки внешнеполитического курса нашей страны на социально-экономическом направлении деятельности ООН. Как член ЭКОСОС Россия намерена содействовать обеспечению эффективности и сбалансированности международных усилий в области развития, а также укреплению подлинной многосторонности и деполитизации. При этом Российская Федерация продолжит отстаивать интересы государств Глобального Юга и Востока, стран в особой ситуации, а также развивать конструктивный диалог со всеми заинтересованными делегациями", - заверили в министерстве.
ЭКОСОС – один из шести уставных органов ООН, он отвечает за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. В Совете 54 страны, избираемые на три года.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В ООН прокомментировали теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре
3 июня, 20:40
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)ВостокООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала