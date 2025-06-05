https://ria.ru/20250605/mid-2021129464.html

МИД прокомментировал наложение США вето на резолюцию по Газе

МИД прокомментировал наложение США вето на резолюцию по Газе - РИА Новости, 05.06.2025

МИД прокомментировал наложение США вето на резолюцию по Газе

Еще один шанс остановить чудовищное кровопролитие и голод в секторе Газа упущен из-за наложения США вето на резолюцию по Газе, заявил МИД РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:35:00+03:00

2025-06-05T16:35:00+03:00

2025-06-05T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Еще один шанс остановить чудовищное кровопролитие и голод в секторе Газа упущен из-за наложения США вето на резолюцию по Газе, заявил МИД РФ. В среду США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав. "Американская сторона фактически отвергла прописанный в тексте собственный план по достижению "сделки" между Израилем и ХАМАС, разработанный вместе с египетскими и катарскими посредниками. Оказался упущенным еще один шанс остановить чудовищное кровопролитие и голод в Газе, жертвами которых стали порядка 55 000 погибших и 125 000 раненых палестинцев", - заявил МИД РФ, текст комментария опубликован на сайте министерства. В МИД РФ подчеркнули, что разорвать круг насилия и страданий можно через полную и повсеместную остановку боевых действий, освобождение всех заложников и насильственно удерживаемых лиц, налаживание гуманитарного доступа по всем маршрутам, перезапуск мирного процесса на общепризнанной международно-правовой двугосударственной основе при мирном сосуществовании Палестины и Израиля.

https://ria.ru/20250121/oon-1994886376.html

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в мире, россия, сша, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году