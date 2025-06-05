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Мерц снова заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 05.06.2025 (обновлено: 23:31 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/merts-2021196575.html
Мерц снова заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы
Мерц снова заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы - РИА Новости, 05.06.2025
Мерц снова заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы
Канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на начавшийся мирный переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью силы... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:44:00+03:00
2025-06-05T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
дональд трамп
владимир мединский
фридрих мерц
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на начавшийся мирный переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью силы. Об этом он сказал в ходе закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг. "Цель ясна — мы хотим как можно скорее положить конец этой войне. По моему личному убеждению, которое я и выразил (в разговоре с Трампом), это возможно лишь с помощью силы и готовности Украины, которую мы и дальше хотим и должны поддерживать, к обороне", - сказал он по итогам встречи в Овальном кабинете. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix. В то же время Мерц добавил, что не случайно ранее в разговоре с Трампом упомянул о высадке в Нормандии, согласование которой состоялось - как и сегодняшняя беседа - в Овальном кабинете."Это решение об интервенции, чтобы закончить эту войну в Европе. Но сейчас это (интервенция - ред.) состоится не с помощью военных средств. Политическую ответственность, которая за этим стоит, американцы в 1944 году осознали", - добавил он.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html
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украина, россия, германия, дональд трамп, владимир мединский, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Фридрих Мерц
Мерц снова заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы

Мерц вновь заявил о решении конфликта силой, несмотря на переговоры РФ и Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на начавшийся мирный переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью силы. Об этом он сказал в ходе закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг.
"Цель ясна — мы хотим как можно скорее положить конец этой войне. По моему личному убеждению, которое я и выразил (в разговоре с Трампом), это возможно лишь с помощью силы и готовности Украины, которую мы и дальше хотим и должны поддерживать, к обороне", - сказал он по итогам встречи в Овальном кабинете. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине
Вчера, 12:59
В то же время Мерц добавил, что не случайно ранее в разговоре с Трампом упомянул о высадке в Нормандии, согласование которой состоялось - как и сегодняшняя беседа - в Овальном кабинете.
"Это решение об интервенции, чтобы закончить эту войну в Европе. Но сейчас это (интервенция - ред.) состоится не с помощью военных средств. Политическую ответственность, которая за этим стоит, американцы в 1944 году осознали", - добавил он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры
4 июня, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияДональд ТрампВладимир МединскийФридрих Мерц
 
 
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