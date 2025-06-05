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Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии - РИА Новости, 05.06.2025
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22:34 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/merts-2021195846.html
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии - РИА Новости, 05.06.2025
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:34:00+03:00
2025-06-05T22:34:00+03:00
россия
германия
балтийское море
фридрих мерц
ангела меркель
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Доннальдом Трампом. "Это было ошибкой", - заявил Мерц, говоря о "Северном потоке 2" и отвечая на слова Трампа о том, что тот единолично "остановил" проект трубопровода в ходе своего первого президентства. Ранее Мерц заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250529/germaniya-2019683313.html
https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html
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россия, германия, балтийское море, фридрих мерц, ангела меркель, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Германия, Балтийское море, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Санкции в отношении России, В мире
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии

Мерц назвал решение Меркель реализовывать "Северный поток — 2" ошибкой

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Доннальдом Трампом.
"Это было ошибкой", - заявил Мерц, говоря о "Северном потоке 2" и отвечая на слова Трампа о том, что тот единолично "остановил" проект трубопровода в ходе своего первого президентства.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой
29 мая, 01:47
Ранее Мерц заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
2 июня, 14:56
 
РоссияГерманияБалтийское мореФридрих МерцАнгела МеркельГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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