https://ria.ru/20250605/merts-2021195846.html

Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии

Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии - РИА Новости, 05.06.2025

Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:34:00+03:00

2025-06-05T22:34:00+03:00

2025-06-05T22:34:00+03:00

россия

германия

балтийское море

фридрих мерц

ангела меркель

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

северный поток

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Доннальдом Трампом. "Это было ошибкой", - заявил Мерц, говоря о "Северном потоке 2" и отвечая на слова Трампа о том, что тот единолично "остановил" проект трубопровода в ходе своего первого президентства. Ранее Мерц заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250529/germaniya-2019683313.html

https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html

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