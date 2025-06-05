https://ria.ru/20250605/merts-2021193467.html

Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма

Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма - РИА Новости, 05.06.2025

Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:05:00+03:00

2025-06-05T22:05:00+03:00

2025-06-05T22:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии никто из сторон не упомянул. "Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе... В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам. Именно поэтому я и говорю, что Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать для прекращения этой войны (на Украине - ред.)", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме. Пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой тогдашнего Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.

https://ria.ru/20250511/sssr-2016297254.html

https://ria.ru/20250509/putin-2015947717.html

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в мире, германия, сша, нормандия, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин