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Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма - РИА Новости, 05.06.2025
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22:05 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/merts-2021193467.html
Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма
Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма - РИА Новости, 05.06.2025
Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:05:00+03:00
2025-06-05T22:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии никто из сторон не упомянул. "Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе... В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам. Именно поэтому я и говорю, что Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать для прекращения этой войны (на Украине - ред.)", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме. Пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой тогдашнего Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.
https://ria.ru/20250511/sssr-2016297254.html
https://ria.ru/20250509/putin-2015947717.html
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в мире, германия, сша, нормандия, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин
В мире, Германия, США, Нормандия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Путин
Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма

Мерц заявил, что США освободили Германию от нацизма, не упомянув СССР

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии никто из сторон не упомянул.
"Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе... В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам. Именно поэтому я и говорю, что Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать для прекращения этой войны (на Украине - ред.)", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.
Бойцы 2-го Украинского фронта РККА - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Другая война": в США неожиданно высказались о Великой Отечественной войне
11 мая, 07:21
Пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты.
Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой тогдашнего Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия не позволит оболгать победителей нацизма, заявил Путин
9 мая, 10:21
 
В миреГерманияСШАНормандияФридрих МерцДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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