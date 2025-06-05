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"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 05.06.2025 (обновлено: 14:03 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/merkel-2021088569.html
"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине
"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 05.06.2025
"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради "убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада", РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:51:00+03:00
2025-06-05T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
европа
ангела меркель
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради "убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада", ее слова приводит издание Hospodářské noviny. По мнению Меркель, нужно, чтобы Запад продолжал военную поддержку Украины и помогал ей повышать обороноспособность даже после окончания текущего конфликта. Принципиально важно, как считает бывший канцлер, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он сейчас существует. "Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила она. В конце мая Меркель предупредила, что ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики. Она подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что лидеры Европы не потеряли надежды на возможность вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html
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в мире, сша, россия, европа, ангела меркель, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Европа, Ангела Меркель, Владимир Путин
"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине

Меркель назвала единство ЕС и США убедительным ответом Путину

© AP Photo / Michael KappelerАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради "убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада", ее слова приводит издание Hospodářské noviny.

По мнению Меркель, нужно, чтобы Запад продолжал военную поддержку Украины и помогал ей повышать обороноспособность даже после окончания текущего конфликта. Принципиально важно, как считает бывший канцлер, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он сейчас существует.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине
12:59
"Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила она.

В конце мая Меркель предупредила, что ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики. Она подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что лидеры Европы не потеряли надежды на возможность вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
Министр обороны Германии Борис Писториус общается с журналистами перед встречей министров обороны стран НАТО. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияЕвропаАнгела МеркельВладимир Путин
 
 
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