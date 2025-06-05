"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине
Меркель назвала единство ЕС и США убедительным ответом Путину
© AP Photo / Michael KappelerАнгела Меркель
© AP Photo / Michael Kappeler
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради "убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада", ее слова приводит издание Hospodářské noviny.
По мнению Меркель, нужно, чтобы Запад продолжал военную поддержку Украины и помогал ей повышать обороноспособность даже после окончания текущего конфликта. Принципиально важно, как считает бывший канцлер, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он сейчас существует.
По мнению Меркель, нужно, чтобы Запад продолжал военную поддержку Украины и помогал ей повышать обороноспособность даже после окончания текущего конфликта. Принципиально важно, как считает бывший канцлер, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он сейчас существует.
"Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила она.
В конце мая Меркель предупредила, что ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики. Она подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.
В конце мая Меркель предупредила, что ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики. Она подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что лидеры Европы не потеряли надежды на возможность вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
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