https://ria.ru/20250605/merkel-2021088569.html

"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине

"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 05.06.2025

"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради "убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада", РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:51:00+03:00

2025-06-05T13:51:00+03:00

2025-06-05T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради "убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада", ее слова приводит издание Hospodářské noviny. По мнению Меркель, нужно, чтобы Запад продолжал военную поддержку Украины и помогал ей повышать обороноспособность даже после окончания текущего конфликта. Принципиально важно, как считает бывший канцлер, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он сейчас существует. "Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила она. В конце мая Меркель предупредила, что ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики. Она подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что лидеры Европы не потеряли надежды на возможность вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, сша, россия, европа, ангела меркель, владимир путин